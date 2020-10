Une mère et son enfant à Khartoum le 8 septembre 2020. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Pour le collectif d’ONG Concord, l’Union européenne n’est pas un bon élève en matière d’aide au développement. Dans son rapport annuel publié ce mercredi, le groupement reproche à l’UE de ne pas tenir ses promesses avec des contributions dans l’aide aux pays les plus pauvres en baisse depuis 2016.

Une moyenne de 0,46 % du RNB

Les Etats membres de l’UE se sont engagés à consacrer 0,7 % de leur revenu national brut (RNB) à l’aide au développement en 2030. En 2019, souligne le rapport, ces Etats ont mobilisé 78 milliards d’euros pour l’aide au développement, soit seulement 0,46 % de son RNB, contre 0,51 % en 2016. Surtout, au rythme où vont les diminutions de ces contributions, et sans le soutien des grandes économies européennes, « l’objectif de 0,7 % du RNB ne pourra pas être atteint avant 2070 », s’inquiète Concord, qui regroupe 2.600 ONG européennes actives dans l’aide au développement.

It's time design a new future for aid to #LeaveNoOneBehind ✊🏿✊🏼✊🏽 https://t.co/gBnPLC3HvV — CONCORD (@CONCORD_Europe) October 26, 2020

Le collectif souligne toutefois que la contribution de la France a augmenté, malgré la crise économique, de 6 % entre 2018 et 2019 pour la porter à 11,1 milliards d’euros. Mais cela ne représente que 0,43 % de son RNB. L’Allemagne est pour sa part le 1er contributeur avec 21,9 milliards d’euros, soit 0,60 % de son RNB, mais ce montant reste inchangé par rapport à 2018. La troisième économie de l’UE, l’Italie, a une contribution très faible de 4,4 milliards d’euros, soit 0,23 % de son RNB, en baisse constante depuis 2016. Au total, treize Etats membres ont réduit leurs contributions entre 2018 et 2019 avec une coupe de 4 % pour la Pologne et de 7 % pour l’Estonie.

Trois pays respectent leurs engagements

Trois Etats membres, le Luxembourg, la Suède et le Danemark, consacrent 0,7 % de leur RNB à l’aide au développement, mais leurs trois contributions totalisent 7,8 milliards d’euros. Un quatrième pays, le Royaume-Uni, a atteint l’objectif de 0,7 % avec une contribution de 17,7 milliards d’euros en 2019, mais il a quitté l’UE.

Selon Concord, les chiffres sont souvent des trompe-l’œil. Une partie conséquente des fonds comptabilisés comme aide au développement sont en fait de « l’aide gonflée » et couvrent des annulations de dette de pays pauvres, des aides aux étudiants étrangers et en faveur des réfugiés en Europe. L’Allemagne, par exemple, a ainsi comptabilisé 4,8 milliards dont 60 % pour les réfugiés. La France a alloué 2,5 milliards dont 43 % pour les réfugiés.