Environ 200 personnes s'étaient rassemblées en octobre devant l'usine de Nokia à Lannion. — DAMIEN MEYER / AFP

Ils sont sauvés. A Lannion, dans les Côtes d’Armor, environ 250 personnes travaillant pour Nokia vont pouvoir garder leur emploi. L’équipementier télécoms finlandais a annoncé vendredi des projets réduisant l’impact de son plan de 1.233 suppressions d'emplois en France.

Concrètement, Nokia projette d’ouvrir un nouveau « centre de cybersécurité » à Lannion, qui pourrait « conduire à la création de 112 nouveaux postes d’ici la fin 2021, dont 97 seraient basés à Lannion », indique vendredi l’entreprise dans un communiqué. « Le second projet consisterait à mettre en œuvre de nouvelles activités autour de la 5G destinées à expérimenter et intégrer les futurs cas d’usage et services de la 5G, ainsi qu’à tester de nouveaux modèles d’affaires », sur les sites de Lannion et Nozay, en région parisienne.

Le gouvernement a aussitôt salué ce qu’il estime être une «avancée significative» qui « semble confirmer la volonté de Nokia de privilégier en priorité la France pour ses activités de recherche et développement », selon le ministre de l’Economie Bruno Le Maire. Mais pour les syndicats de Nokia « le compte n’y est pas » même si les nouvelles propositions de l’équipementier constituent une « avancée ». Selon Frédéric Aussedat de la CFE-CGC, « c’est une bonne nouvelle vis-à-vis de Lannion qui permet de diminuer temporairement les départs, mais sur Nozay c’est du cosmétique ».

Un quatrième plan social en quatre ans

Pour Philippe Mulot, délégué central CGT à Lannion « nous sommes loin du compte puisqu’il resterait 240 postes supprimés sur Lannion et 746 sur Nozay soit 986 postes supprimés » en France.

Au total, Nokia prévoit de préserver 250 postes initialement prévus pour suppression dans le plan social, « atténuant ainsi l’impact global de ce plan, en particulier sur le site de Lannion », une ville de 20.000 habitants qui est l’un des hauts lieux de l’histoire française des télécoms. Le 22 juin, Nokia avait annoncé un projet de restructuration en France avec 1.233 suppressions de postes, dont 402 à Lannion. Il s’agissait du quatrième plan social depuis le rachat en 2016 d’Alcatel-Lucent par le groupe finlandais.