Le portefeuille de nombreux ménages français risque de sonner un peu creux. Pour faire face à la crise du Covid-19, l’exécutif a en effet décidé de concentrer l’essentiel de ses mesures de soutien au bénéfice des entreprises, présentées comme le moteur de la relance.

« Nous n’allons pas laisser tomber la politique de l’offre » avait asséné au début de l’été le ministre de l’Economie Bruno Le Maire. Il a tenu parole : le plan « France relance » prévoit 20 milliards d’euros de baisse d’impôts pour les entreprises.

En comparaison, les mesures de soutien aux personnes précaires représentent 733 millions d’euros, une somme 28 fois moins élevée. Il y a quelques jours, l’exécutif y a ajouté une nouvelle « prime Covid » pour les plus fragiles, mais certains membres de l’opposition estiment qu’il faudrait en faire beaucoup plus pour soutenir les ménages et relancer la consommation.