Le logo de Google (illustration). — Jens Meyer/AP/SIPA

Les Etats-Unis ont franchi le pas pour se lancer dans une bataille juridique contre ses géants technologiques. Les start-up d’il y a vingt ans valent des milliers de milliards de dollars et ont accumulé un pouvoir tel que le gouvernement a lancé mardi des poursuites contre Google pour abus de position dominante. Cela préfigure de possibles actions similaires contre Apple, Facebook et Amazon.

Poursuite illégale de monopole

Pour le numéro deux du ministère de la Justice, Jeffrey Rosen, Google « a maintenu son monopole grâce à des pratiques visant à exclure la compétition et à lui nuire ». Le ministère et 11 Etats ont donc intenté une action au civil contre l’entreprise pour poursuite illégale de monopole dans ses services généraux de recherche et dans ses services de recherche publicitaire.

La société se voit reprocher d’avoir usé et abusé de techniques pour exclure ses concurrents. C’est par exemple le moteur de recherche par défaut sur de nombreux appareils et navigateurs, dont le sien (Chrome), et sur Android, son système d’exploitation mobile, dominant dans le monde. Le ministère l’accuse ainsi de forcer les consommateurs et les annonceurs à utiliser ses services sur les appareils sous Android via des applis qu’il est impossible d’effacer, comme Google Maps, ce qui restreint considérablement la concurrence.

Vers un démantèlement ?

La plainte déposée à Washington appelle à des changements « structurels », et laisse donc envisager un possible démantèlement de certains pans du leader de la recherche en ligne. « Nous n’excluons aucune option, mais les remèdes devront être décidés par le tribunal », a indiqué Ryan Shores, haut conseiller pour l’industrie technologique au sein du ministère. Les poursuites pourraient s’étaler sur plusieurs années.

De son côté, Google a qualifié cette plainte de « douteuse ». « Les gens utilisent Google par choix et non parce qu’ils y sont forcés ou ne trouvent pas d’alternatives », s’est défendu Kent Walker, un vice-président du groupe. « Nous ne sommes pas en 1990, quand changer de service était long et compliqué, et nécessitait l’achat et l’installation d’un logiciel avec un CD-ROM », s’est-il moqué, avant de mentionner de nombreuses applications ultra-populaires comme Spotify, Amazon ou Facebook qui ne sont pas installées par défaut sur les smartphones. Il rappelle aussi que ses services sont gratuits et profitent donc au plus grand nombre.

Concomitance avec la présidentielle

La date de l’annonce, à deux semaines de l’élection présidentielle américaine, suscite toutefois de nombreuses critiques. Les poursuites ont été « précipitées à la veille d’une élection où l’administration fait pression de manière agressive sur les entreprises de la tech pour qu’elles agissent en sa faveur. Le droit de la concurrence devrait être guidé par les intérêts des consommateurs et non par des motivations politiques », a ainsi réagi Matt Schruers de la Computer & Communications Industry Association, qui regroupe les grands noms du secteur.