La crise sanitaire du Covid-19 a touché de nombreux secteurs de l’économie française.

20 Minutes vous présente des entreprises et des artisans qui malgré le confinement et les difficultés liées à l’épidémie ont vu leur activité se développer voire exploser.

C’est le cas de Morio, petite société toulousaine qui surveille à distance les flottes de vélos électriques.

Forcément, quand le confinement est venu le 17 mars, les créateurs de Morio ont tout autant tremblé que leurs 67 millions de compatriotes. « On n’a pas vu ça tout de suite comme une opportunité, indique Jean Venet, cofondateur de cette entreprise de cinq salariés, qui sécurise les flottes de vélos électriques de collectivités locales comme la ville de Besançon, de loueurs saisonniers ou d’entreprises de livraison. D’autant que toutes les petites boîtes sont fragiles. »

Mais cette start-up née en mars 2017 à Lyon, avant de migrer quelques mois plus tard à Toulouse, attirée par un « écosystème » propice, bénéficiait d’un énorme atout, synthétisé par son cofondateur de 31 ans, associé à Adrien Rambaud (29 ans) : « Nous évoluons dans un secteur qui n’est pas l’avenir, mais déjà le présent. »

Adrien Rambaud et Jean Venet, cofondateurs de Morio. - Morio

Une belle commande engrangée juste avant la fermeture du pays avait déjà assuré un avenir à court terme à Morio, qui équipe chaque vélo électrique de ses clients d’une carte électronique de six centimètres sur deux, faisant office de traceur, bien pratique en cas de vol.

Le déconfinement, un accélérateur de croissance

« Pendant le confinement, on a senti le marché tressaillir, poursuit Jean Venet. Et lors du déconfinement, ça n’a fait que parler vélo ! On disait qu’il fallait éviter les transports en commun, mais aussi les voitures pour ne pas engorger les villes. Nous étions assez mûrs pour répondre à une grosse augmentation de la demande. » Car qui dit « plus de vélos » dit aussi « plus de vols de vélos », une conséquence identifiée comme l’un des principaux freins à l’abandon du siège auto pour la selle de bicyclette…

Pour la première fois cette année, Morio, installé à la « Cité » des start-up, dans les anciennes Halles Latécoère à Montaudran, devrait être rentable. Ses responsables tablent sur un chiffre d’affaires de 100.000 euros en 2020, 500.000 en 2021 et un million en 2022. Avant le « boom », les 3.000 traceurs fraîchement commandés à son partenaire tarnais Syselec auraient dû couvrir les besoins jusqu’en août 2021. Ils devraient finalement être tous livrés d’ici mars prochain.

Cette année, l’entreprise a rajouté une option « assurance » à son offre qui comprend donc le fameux traceur caché sur le vélo, relié grâce au réseau Sigfox (autre boîte toulousaine) à une plateforme de gestion dirigée depuis Toulouse. Un GPS détecte la position du deux-roues signalé volé, avec un accéléromètre pour affiner les données.

« Nous sommes des chiens de berger »

« Nous amassons un maximum d’information en temps réel pour permettre de le retrouver le plus vite possible, décrit Jean Venet. Si c’est celui d’une société de livraison, c’est souvent le livreur qui ira le récupérer, si c’est une collectivité locale, ce sera la police et dans le cas d’une grande société, le service de sécurité. »

Morio s’adresse seulement aux entreprises disposant au minimum d’une dizaine de vélos. « Nous sommes les chiens de berger de la flotte, explique le cofondateur. Un berger avec un seul mouton n’a pas besoin de chien. »