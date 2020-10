Une agence Pôle emploi à Nice (illustration). — Frederic DIDES/DICOM/SIPA

Après l’Assemblée nationale qui l’avait adopté à l’unanimité, c’est au tour du Sénat de valider la proposition de loi visant à lutter contre le chômage de longue période. Le Palais du Luxembourg a ainsi adopté mardi la proposition de loi portant de 10 à 60 territoires l’expérimentation « zéro chômeur longue durée ».

Le texte a été voté avec les voix des groupes LR, centriste, RDPI (ex LREM), RDSE à majorité radicale et Indépendants. Bien que soutenant l’expérimentation, la gauche a voté contre. Le PS a regretté de ne pas avoir obtenu « toutes les garanties souhaitées », tandis que le CRCE à majorité communiste et les écologistes déploraient une proposition de loi « éloignée de l’esprit originel » de l’expérimentation. Députés et sénateurs vont maintenant tenter de se mettre d’accord sur un texte commun.

Je me réjouis que le Sénat ait adopté la proposition de loi #TZCLD pour renforcer l'insertion professionnelle de nos concitoyens.



Dans cette période d’incertitudes et de difficultés accrues pour les plus précaires, elle est dans l’intérêt de tous et de tous les territoires. https://t.co/X2lbkRPQWa — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) October 13, 2020

La ministre du Travail Elisabeth Borne a défendu « un texte nécessaire dans cette période d’incertitude et de difficultés accrues pour les plus précaires », souhaitant le voir « aboutir au plus vite ». L’idée des « TZCLD » est de mobiliser les sommes destinées à l’indemnisation du chômage pour financer des entreprises à but d’emploi (EBE) qui recrutent en CDI des chômeurs de longue durée, payés au Smic pour des activités utiles socialement et non concurrentes des emplois existants.

Pas de changement de durée

La proposition de loi vise à étendre à 50 nouveaux territoires, pour 5 ans, une expérimentation lancée début 2017 et menée aujourd’hui dans dix « territoires » de 5.000 à 10.000 habitants. Ils accueillent 13 EBE employant plus de 800 salariés dans des activités de maraîchage, bûcheronnage, recyclage de métaux ou réparation de vélos. Le Sénat n’a touché ni à la durée, ni au champ de l’expérimentation.

Les sénateurs se sont en revanche opposés à un financement obligatoire par les départements. Cette modification, fustigée à gauche, constitue le principal point d’achoppement avec le gouvernement. « Aucun projet d’expérimentation ne se fera contre la volonté des départements, mais la mobilisation d’un département doit logiquement se traduire par sa contribution au financement de l’expérimentation », a affirmé la ministre du Travail. L’Etat contribue au financement de l’expérimentation, à hauteur de 18.000 euros par an, par emploi, alors que la part des départements est de l’ordre de 1.500 euros.

Création d’un « CDI inclusion »

La proposition de loi comprend par ailleurs d’autres mesures pour simplifier l’insertion par l’activité économique (IAE), comme la suppression d’un agrément obligatoire auprès de Pôle emploi. Elle crée un « CDI inclusion » pour des personnes de plus de 57 ans en difficulté, ou met en place l’expérimentation d’un « contrat passerelle », afin de faciliter le recrutement en entreprises classiques de personnes en fin de parcours d’insertion. Les sénateurs ont en outre créé, avec le soutien du gouvernement, un dispositif « temps cumulé », visant à permettre le cumul d’un contrat d’insertion avec un autre contrat de travail à temps partiel.