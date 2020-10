Une chercheuse de l'IRSET Rennes (illustration). — Mathieu Pattier/SIPA

Un accord « historique » sur l’amélioration des rémunérations et des carrières des chercheurs a été signé lundi entre gouvernement et syndicats majoritaires, dans le cadre du projet de loi de recherche (LPR) qui vise à renforcer l’attractivité scientifique de la France.

Plus de 250.000 agents de la recherche et de l’enseignement supérieur sont concernés par cet accord, le premier du genre, qui prévoit une enveloppe de près de 650 millions d’euros répartis sur sept ans.

Il a été signé à Matignon par trois syndicats majoritaires à 51 % (SNPTES, Sgen-CFDT et Unsa), en présence du Premier ministre Jean Castex, de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Frédérique Vidal et des employeurs publics (CNRS, Inserm, Inrae…).

« C’est un accord historique en termes de volume financier et de capacité à transformer les carrières », s’est félicitée la ministre. Fruit de plusieurs semaines de négociations, il vient « donner du sens », selon la ministre, au volet social de la loi de programmation de recherche, fortement contestée au sein de la communauté scientifique.

Prime revue à la hausse

Le projet de loi LPR prévoit un investissement de 25 milliards d’euros sur dix ans, par étapes progressives. L’enveloppe de 644 millions sera injectée elle aussi progressivement sur sept ans, à hauteur de 92 millions d’euros par an.

Concrètement, sur sept ans, cette somme représentera « l’équivalent de quasiment deux mois de salaires pour les chercheurs et enseignants chercheurs », a souligné le ministère de la Recherche, précisant que l’accord concernait aussi les personnels techniques, ingénieurs, documentalistes, etc.

« La prime enseignement-recherche va passer de 1.260 euros aujourd’hui à 6.400 euros en 2027 », a notamment fait valoir Frédéric Marchand, de l’Unsa-Education. « Cela permet des avancées substantielles pour celles et ceux qui oeuvrent au service de la recherche, et il y en a grand besoin car notre pays a souci d’attractivité », a ajouté Catherine Nave-Bekhti, du Sgen-CFDT.

Lutter contre l’exode des talents

Le prix Nobel de chimie 2020 attribué à la Française Emmanuelle Charpentier, qui mène ses recherches en Allemagne, en est un exemple criant. Outre les revalorisations, il est prévu d’ouvrir davantage l’accès aux postes de professeurs des universités auxquels trop peu des maîtres de conférences parviennent à accéder – ce qui en conduit beaucoup à quitter la France.

L’Etat s’est ainsi engagé à faire passer le nombre de professeurs des universités de 15.000 à 18.000, afin que 40 % des maîtres de conférence puissent accéder à ce grade supérieur – contre 30 % actuellement.

« Cet accord va permettre l’émergence d’une nouvelle génération de scientifiques », espère le ministère. Le texte est ouvert à signature jusqu’au 19 octobre. Pour la FSU, « il comporte des avancées mais nous n’allons probablement pas le signer car il est conditionné à la LPR qui, elle, risque de développer la précarité », a expliqué à l’AFP son secrétaire général, Benoît Teste.