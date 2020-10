Le ministre de la Santé, Olivier Véran. — Jacques Witt/SIPA

Le budget 2021 de la Sécurité sociale a été présenté en Conseil des ministres.

Il acte une hausse spectaculaire des dépenses et une baisse des recettes.

Ce budget de crise va durer plusieurs années.

C’est un gros morceau qui est examiné ce mercredi en Conseil des ministres. Le gouvernement présente le budget 2021 de la Sécurité sociale, qui s’annonce déjà historique par l’ampleur des dépenses prévues en raison du coronavirus.

Rien que pour cette année, le déficit devrait atteindre 44,4 milliards d’euros, huit fois plus qu’en 2019, et il restera très élevé l’année prochaine. La Sécu « subira de façon pérenne des déficits élevés, certainement au-delà de 20 milliards, et ce pendant plusieurs années », reconnaissait fin septembre le ministre de la Santé, Olivier Véran. Pour mieux comprendre ces dépenses astronomiques, 20 Minutes vous a concocté une petite vidéo.