Le bâtiment toulousain de l'entreprise AAA, sous-traitant d'Air qui envisage de supprimer 700 postes. — F. Scheiber - Sipa

Les plans sociaux chez les sous-traitants aéronautiques se succèdent.

Chez AAA, dont les salariés manifestaient aujourd’hui en France, 600 postes sur 1.500 doivent être supprimés.

Les employés estiment qu’ils ne bénéficient pas du même accompagnement de l’Etat que leur célèbre donneur d’ordres.

AAA, Derichebourg Aeronautics, Latécoère, Liebherr Aerospace, ou encore Sogeclair… Depuis le début de la crise sanitaire qui a touché de plein fouet le transport aérien, tous ces sous-traitants d'Airbus ont annoncé des plans sociaux.

Dans le cas de l’entreprise AAA (Assistance aéronautique et aérospatiale), spécialisée dans les services sur site comme les finitions par exemple pour Airbus ou Safran, le PSE présenté en juillet par la direction prévoyait 719 suppressions de postes dans l’Hexagone sur 1.500, soit la disparition de 45 % des effectifs. Au dernier jour de la négociation, des salariés du sous-traitant ont manifesté ce mardi, avec d’autres employés de l’aéronautique, devant les sites français, et notamment celui de Colomiers, près de Toulouse.

« On va passer énormément de temps au chômage »

Le nombre de licenciement est déscendu à 600 ce mardi. Mais « on ne peut pas se satisfaire de ça. Il y a toujours des centaines de salariés qui vont être licenciés, avec des conditions très médiocres pour se reconvertir », réagit Arnaud Robin de la CFDT. Il est persuadé que la direction « va faire en sorte que les gens repartent avec le minimum légal et des indemnités dérisoires ». De façon générale, le délégué syndical estime que « les sous-traitants ont été grandement sacrifiés », et réclame « au moins » la mise en place d’un accord sur l’activité partielle de longue durée (APLD) comme celui en cours de négociation chez Airbus. Pour Thierry Pingaud, autre représentant CFDT, les sous-traitants sont aussi sacrifiés « par rapport aux entreprises du CAC 40 », qui sont celui lui davantage aidées par l’Etat.

A Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique), Quentin 31 ans, dont sept passés chez AAA, se demande comment il va s’en sortir avec ses deux jeunes enfants et son crédit sur la maison. « Peu de boîtes recrutent encore, dit-il on sait déjà qu’on va passer énormément de temps au chômage », anticipe-t-il.

A Colomiers, les salariés ont rebaptisé leur boîte sur leur banderole : « AAA, Aucun avenir assuré… »