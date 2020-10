Le canal de Panama, le 17 juin 2020. — Arnulfo Franco

Les chiffres sont encore en trompe l’œil. Ni le tassement du nombre de navires, ni le coronavirus ou ni même la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine n’auront pour l’instant eu un réel impact, sur toute l’année fiscale 2020, sur le Canal de Panama. Celui-ci a même battu, entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020, son record de fréquentation en tonnage.

Un nombre de navires en baisse

Sur la période, ce sont 475,1 millions de tonnes qui ont transité par les quelque 80 km du canal, soit 1 % de plus que l’année antérieure (469 millions de tonnes), a annoncé l’Autorité du Canal de Panama (ACP). Cependant, le nombre de navires (13.369) est en baisse de 2 %, et la performance en tonnage est inférieure de 4 % aux projections initiales. Les porte-conteneurs se sont maintenus au premier rang des navires fréquentant le canal, avec 166,3 millions de tonnes, soit 35 % du total.

Les bons chiffres ne devraient cependant pas durer et la crise sanitaire commence déjà à se faire sentir. Le premier semestre a débuté sous d’excellents auspices et l’année fiscale « s’annonçait au-dessus des prévisions », mais cet élan a été brisé par la pandémie. Une baisse d’environ 20 % de la fréquentation a été enregistrée entre mai et juillet, affectant notamment le trafic passagers ainsi que celui des navires de transport de véhicules et celui des méthaniers. Le canal « est le reflet des tendances de l’économie mondiale qui subira cette année une contraction de 5 à 6 % en raison de la pandémie », a commenté l’ACP.

Environ 3,5 % du commerce mondial passe par cette voie interocéanique. Ses principaux clients sont les Etats-Unis, la Chine et le Japon, pour relier principalement l’Asie à la côte est des Etats-Unis.