Du personnel du parc du Puy du Fou — Puy du fou

Alors que sa saison 2020 s’achèvera dans moins d’un mois (le 1er novembre), le Puy du Fou prépare déjà 2021. Et pour réussir sa nouvelle saison, le parc à thème vendéen aura besoin de recrues. Pas moins de 2.000 postes sont ainsi à pourvoir, annonce la direction.

Sont ainsi recherchés des hôtes d’accueil, des conducteurs de bus, des livreurs, des agents d’entretien, des jardiniers, des vendeurs, des valets de chambre, des lavandières, des cuisiniers et des maîtres d’hôtel. Pas forcément à temps complet. Tous bénéficieront d’un programme de formation d’au moins quelques heures.

2021 sera l’année de l’Espagne

Une première session de recrutement est organisée du 26 au 30 octobre*. Les candidats pourront échanger avec les équipes en place et participer à des ateliers.

Second parc à thème de France derrière Disneyland, le Puy du Fou rouvrira ses portes le 3 avril. L’année 2021 sera, par ailleurs, marquée par l'ouverture du Puy du Fou espagnol près de Tolède, au sud de Madrid. Quatre grands spectacles par jour et trois villages d’époque seront proposés. Plus de 700 emplois seront créés pour l’occasion.

* Inscription par mail à talents2021@puydufou.com