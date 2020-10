Illustration du chantier de 2x2 voies entre Rennes et Redon. — J. Gicquel / APEI / 20 Minutes

L’année 2020 s’annonçait prometteuse pour les travaux publics avant que l’épidémie de Covid-19 ne mette à l’arrêt toute une filière.

La crise sanitaire a également entraîné le report des élections municipales, bloquant du même coup tous les appels d’offres.

Sans ces commandes publiques, les entreprises craignent de vivre une année 2021 très compliquée.

En Ille-et-Vilaine comme ailleurs, les entreprises de travaux publics ont le moral dans les chaussettes en ce moment. L’année 2020 se présentait pourtant sous les meilleurs auspices avec des carnets de commandes plutôt bien remplis. Mais la crise du Covid-19 a fait dérailler tout le secteur, qui emploie plus de 4.000 salariés dans le département. « La perte d’activité devrait être de l’ordre de 15 à 20 % pour l’année 2020 », estime Raymond Armange, président de la fédération des travaux publics en Ille-et-Vilaine (TP 35).

Passée la période de confinement, qui a mis à l’arrêt tous les chantiers, l’épidémie de coronavirus a également entraîné le report du second tour des élections municipales qui s’est déroulé le 28 juin au lieu du 22 mars. Un décalage qui va avoir de lourdes conséquences pour une filière qui vit à 60 % de la commande publique. « Il a fallu six mois pour que les équipes municipales et les intercommunalités se mettent en place et pendant tout ce temps, il n’y a eu aucun appel d’offres », indique Raymond Armange, qui dirige la société SMPT à Saint-Malo.

« Le trou sera inévitable en 2021 »

Résultat, les carnets de commandes des entreprises fondent comme neige au soleil. « Avant la crise, on avait entre quatre et six mois de visibilité, contre deux ou trois semaines actuellement », assure le dirigeant. La situation est d’autant plus tendue dans le département que les grands chantiers comme la ligne à grande vitesse, la construction de la ligne b du métro ou l’aménagement des axes routiers Rennes-Redon ou Rennes-Angers sont désormais du passé.

Et les autres chantiers se font cruellement attendre. Car en cette période trouble et incertaine, les nouveaux élus hésitent à lancer de grands investissements. « Mais sans ces appels d’offres, le trou d’air sera inévitable en 2021 », prévient Raymond Armange, craignant de la casse si l’horizon ne s’éclaire pas très vite.

La percée des écologistes aux municipales inquiète

La percée des écologistes aux dernières municipales n’est pas non plus de nature à rassurer la profession. « On peut penser que les dossiers routiers seront regardés différemment par certaines équipes », souligne le président de la fédération TP 35, tout en assurant que la filière est prête à prendre le virage de la transition écologique.

« Le plan de relance de l’État nous donne de l’espoir mais il faut maintenant que cela se traduise par des actes concrets et sans tarder », indique Raymond Armange.