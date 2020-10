Le 5 octobre 2020 à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry où est testé le parcours 100% biométrique. — E. Frisullo / 20 Minutes

Désormais, un système basé sur la reconnaissance faciale permet à certains passagers de Lyon Saint-Exupéry de passer toutes les étapes du parcours voyageur sans avoir à montrer billet ou pièce d’identité.

Mona, ce parcours 100 % biométrique est testé en première mondiale à Lyon sur deux lignes entre Lyon et le Portugal par Vinci Airports qui compte bien généraliser ce dispositif à ses autres aéroports dans le monde.

Si l’aéroport avait été bondé, la démonstration aurait été plus percutante. Mais en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, c’est dans un terminal peu fréquenté que le dispositif Mona, unique au monde, a été dévoilé ce lundi matin. Il s’agit du premier parcours voyageur 100 % biométrique proposé désormais dans un cadre expérimental à certains passagers de Lyon Saint-Exupéry.

« C’est la première fois dans un aéroport que, depuis l’enrôlement chez soi puis lors de chacune des étapes jusqu’à l’embarquement, tout se fait par reconnaissance faciale », s’enthousiasme Nicolas Notebaert, président de Vinci Airports.

Dans un premier temps, Mona est proposée via l’application aux passagers de l’aéroport lyonnais empruntant la ligne Transavia Lyon/Porto, qui assure trois à quatre vols par semaine, et la liaison LyonLisbonne, assurée une fois par jour par TAP Portugal.

Juste à présenter son visage

Pour utiliser ce dispositif, les voyageurs n’ont qu’à télécharger l’application gratuitement sur leur smartphone puis à prendre leur billet et à s’enregistrer depuis chez eux. « L’idée est d’offrir un parcours fluide et rapide. On gagne trente minutes grâce aux files d’attente dédiées aux utilisateurs de Mona à l’aéroport et à la reconnaissance faciale », ajoute Valérie Vesque Jeancard, directrice déléguée France et Amériques de Vinci Airports.

Une fois enregistré sur l’application, le voyageur n’a, à aucun moment, besoin de sortir sa carte d’embarquement ou sa pièce d’identité, déjà prise en compte lors de l’achat du billet à distance. Dès son entrée à Saint-Exupéry, il n’a plus qu’à suivre les indications qui lui sont notifiées sur son téléphone et à passer les différents points de contrôle aéroportuaires (hors contrôle aux frontières) en se contentant de montrer son visage aux capteurs installés devant les bornes Mona. Un plus en cette période de Covid, où le sans contact est en train de se généraliser dans de multiples secteurs.

Vers une généralisation ?

Le gain de temps offert au voyageur en lui évitant les files d’attente, lui laisse ensuite le champ libre pour profiter des espaces de détente, de restauration ou de shopping proposés avant l’embarquement. Des réductions sont notamment offertes via l’application afin de rendre le service plus attractif auprès du public. Car Vinci Airports ne compte évidemment pas s’arrêter à l’expérimentation lyonnaise. « Nous sommes en cours de discussions avec d’autres compagnies aériennes pour pouvoir étendre ce service courant 2021 à Saint-Exupéry », souligne Tanguy Bertholus, président du directoire de Lyon Aéroport. « Nous avons bon espoir de convaincre les autorités portugaises et d’autres compagnies pour que cette expérimentation soit généralisée », ajoute le président de Vinci Airports, qui exploite 45 aéroports dans douze pays et a investi « plusieurs centaines de milliers d’euros » pour mettre au point ce parcours biométrique.

Ce « compagnon de voyage » basé sur la reconnaissance faciale a été mis en œuvre en lien avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en raison de l’utilisation des données personnelles des voyageurs. « Une fois que l’avion a décollé, les données sont détruites », assure Nicolas Notebaert en réponse aux passagers frileux à l’idée de fournir, via une application, une grande partie de leurs informations personnelles.