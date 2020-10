La capuche d'Oxaz a été mise au point dans l'Hérault — Oxaz

L’entreprise Oxaz a créé une capuche rétractable pour les sorties en nature.

Elle s’adapte sur n’importe quel sac à dos, et se déploie ou se replie.

Elle résiste autant à la pluie qu’une toile de tente, à la neige, et au vent jusqu’à 80 km/h, et protège du soleil. Et elle laisse libre la tête, qui ne touche pas le textile.

Un parapluie, c’est encombrant. Une casquette, ça s’envole. Et une capuche traditionnelle, ça peut être un peu gênant lors d’une randonnée. Forte de ce constat, la start-up Oxaz, basée à Lunel (Hérault), a mis au point une étonnante capuche rétractable, aux allures de carapace, qui va ravir les amateurs de sorties en nature.

« Je suis un grand passionné de nature, et j’ai toujours remarqué que les capuches traditionnelles n’étaient ni pratiques, ni confortables », confie Pierre Lagandré, le fondateur d’Oxaz, ancien directeur général adjoint de la Compagnie du vent. Trois ans auront été nécessaires à la conception de ce nouvel outil. Son nom : Overcap.

Contre la pluie, la neige, le vent et le soleil

Cette invention héraultaise s’adapte sur n’importe quel sac à dos, et se déploie et se replie comme une capote automobile, en fonction des conditions météo, grâce à « de fines armatures insérées dans le tissu », note son créateur. Elle résiste autant à la pluie qu’une toile de tente, à la neige, et au vent jusqu’à 80 km/h, et protège du soleil.

Et elle laisse la tête, qui ne touche pas le textile, libre de tout mouvement. « Votre tête est comme sous un petit abri, et reste aérée », reprend Pierre Lagandré. Et la capuche peut même être complétée par une moustiquaire, pour les amateurs de balades dans les zones marécageuses. « C’est un produit idéal pour les personnes qui pratiquent de l’immersion en nature, comme des pêcheurs, des randonneurs, ou des personnes qui observent ou surveillent des phénomènes naturels », note le fondateur.

Une moustiquaire peut être ajoutée à la capuche - Oxaz

A la fin du mois de juin, l’entreprise a lancé une opération de précommandes sur la plate-forme Indiegogo (ici). Elle est encore en cours. Une centaine de capuches ont déjà été commandées. La production est sur le point d’être lancée, et les premières Overcap arriveront en février prochain. Son prix : 85 euros en précommande.