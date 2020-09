Les bars et restaurants à Marseille sont fermés depuis dimanche soir — Daniel Cole/AP/SIPA

Les bars et restaurants vont-ils pouvoir rouvrir ? Le tribunal ​administratif de Marseille donnera ce mercredi à 15 heures sa décision, alors que collectivités territoriales et professionnels ont saisi la justice pour faire suspendre l’arrêté obligeant bars et restaurants à fermer pour quinze jours.

« Nous sommes en pleine hystérie collective », a accusé mardi lors de l’audience Me Grégory Nicolaï, pour l’Umih, principal syndicat du secteur, coauteur du recours collectif en référé-liberté contre cet arrêté préfectoral, avec une vingtaine de bars et restaurants et la quasi-totalité des institutions politiques locales (région, département, métropole et ville d’Aix-en-Provence).

Un arrêté « inutile, inadapté et injuste »

« Rien, ni dans le dossier du préfet des Bouches-du-Rhône, ni dans l’avis de l’Agence régionale de santé, ne mentionne jamais le mot bar ou restaurant ! C’est magique », a insisté l’avocat, à la barre du tribunal administratif de Marseille, rappelant que ce secteur représente 6.810 établissements dans le département, soit 21.926 emplois directs.

Regrettant pour sa part un arrêté « inutile, inadapté et injuste », Me Xavier Cachard, pour la région, le département, la métropole et la ville d’Aix-en-Provence, estime que des « mesures simples » permettraient de « préserver un pan entier de notre économie ».