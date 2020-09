Logo de l'entreprise ValŽeo (illustration). — C. PLANCHARD / 20 MINUTES

Confronté à la chute des ventes provoquée par la crise sanitaire, l’équipementier automobile Valeo a enregistré une perte nette de 1,21 milliard d’euros sur les six premiers mois de l’année. Des discussions se sont donc engagées dans l’entreprise et elles ont abouti mardi. Les syndicats CFE-CGC et FO ont décidé de signer l’accord négocié avec la direction où elle s’engage à ne procéder à aucun plan social en France pendant deux ans, en échange d’un gel des salaires. La signature de ces deux organisations, qui détiennent ensemble plus de 50 % de représentativité syndicale, valide cet accord, que la CGT et la CFDT ont décidé de ne pas signer.

Un « accord responsable » pour la CFE-CGC…

« Pour sauver l’emploi », la CFE-CGC a approuvé un texte où la direction « s’engage » à ne pas réaliser de « licenciements économiques collectifs contraints » et « à ne pas lancer de procédure visant à fermer définitivement un établissement en France, sur une durée de 24 mois suivant la signature ». « En contrepartie, les salaires seront gelés pendant un an, voire deux », des « jours de congés supplémentaires » vont être supprimés et des « primes ou gratifications » vont diminuer, ajoute la CFE-CGC. Cet « accord responsable » doit « permettre à Valeo de traverser la crise » en « préservant 13.500 emplois », estime le syndicat.

Selon FO, outre « un gel de salaire sur les augmentations globales » pour 2021 et une minoration « des indemnités de départ en retraite », l’accord prévoit une « meilleure indemnisation du chômage partiel de longue durée porté à 80 % du brut au lieu de 70 % ». Une « clause de retour à meilleure fortune » permettra des « mesures plus favorables » si les « objectifs fixés dans l’accord » sont atteints.

… mais insuffisant pour la CGT et la CFDT

La CGT, deuxième syndicat de l’entreprise, avait annoncé la semaine dernière qu’elle ne signerait pas cet accord. La CFDT a également décidé de ne pas signer un accord qu’elle a notamment jugé « insuffisant au niveau des garanties sur l’emploi », a indiqué Philippe Wattebled, délégué du quatrième syndicat de Valeo.