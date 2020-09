Une page se tourne chez Airbus, celle de la période ou l’on pensait faire des avions XXL pour transporter en une seule fois plus de 500 passagers. Cette semaine, l’aventure de l'A380 a pris un tournant, après l’annonce l’an dernier de la fin de sa production.

