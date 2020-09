Dans un restaurant à Marseille — Daniel Cole/AP/SIPA

Ils ont décidé de dire « non au reconfinement économique ». Ce vendredi, restaurateurs, cafetiers et plus généralement acteurs du monde économique marseillais ont prévu de se rassembler vendredi à 9 h devant le tribunal de commerce de Marseille pour protester contre les nouvelles mesures locales annoncées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19.​ Le rendez-vous a été relayé notamment par l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI).

« Je ne veux pas de fermeture de nos établissements, je veux que l’État exerce les contrôles qu’il est censé faire, et ferme uniquement ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires », a déclaré Bernard Marty, président de l’Umih des Bouches-du-Rhône, premier syndicat patronal des cafés, hôtels, restaurants. « Ça suffit les décisions à l’emporte-pièce contradictoires, ça suffit ces comportements qui font qu’on n’y comprend plus rien », a-t-il ajouté, avant un rendez-vous en préfecture jeudi en fin d’après-midi.

« Là, c’est la mort annoncée »

« Je veux le prévenir que Marseille va vivre des moments insurrectionnels », a-t-il encore prévenu, alors que certains restaurateurs laissaient déjà entendre qu’ils ne respecteraient pas l’obligation de fermeture prévue à partir de samedi.

« Septembre représentait déjà un espoir, ça a été la douche froide. Là, c’est la mort annoncée », a fustigé de son côté Cédric Angelone, président du syndicat des activités événementielles, qui sera présent à la manifestation.