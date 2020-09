Ikea France va commercialiser des panneaux solaires « clé en main »

Un magasin Ikea à Nice (image d'illustration). — SYSPEO/SIPA

Après les tables, les chaises, les couverts (et tout ce qui constitue un appartement), Ikea s’attaque aux… panneaux solaires. Le géant suédois de l’ameublement a annoncé ce mardi la commercialisation d'« un service clé en main d’installation de panneaux solaires pour les particuliers », en partenariat avec la firme Voltalia.

« Ce service a pour objectif de rendre l’installation de panneaux solaires plus simple et accessible », détaille Ikea, selon qui « le client peut réduire la facture d’énergie de 50 % en moyenne grâce à l’autoconsommation et la revente du surplus d’électricité produit ».

Pour tous types de toits

L’entreprise, qui s’associe pour l’occasion avec Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, propose deux types d’offres, une « pour s’adapter aux toitures les mieux exposées, à partir de 6.990 euros pour 6 panneaux, et 7.990 euros pour 9 panneaux », une autre « s’adaptant à différents types de toits, avec du matériel pour optimiser la production et l’autoconsommation », 1.000 euros plus cher.

Ikea annonce des garanties dont « 5 ans pour le service après-vente tout compris », « 5 ans de garanties de performance » lors de laquelle « s’il y a une différence entre la performance annoncée lors du devis final et la production réelle de l’installation, le client se verra rembourser la différence », « 10 ans minimum de garantie du fabricant sur les composants (panneaux et onduleur) » et « 25 ans de garantie sur la performance des panneaux ». Ce produit devrait entrer en vente « à l’automne 2020 » et aura pour nom SOLSTRÅLE.