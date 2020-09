D’un bout à l’autre de l’échiquier politique, la mobilisation s’est intensifiée jeudi pour faire pression sur Bridgestone mais aussi le gouvernement et tenter de sauver l’usine de pneumatiques de Béthune (Pas-de-Calais) vouée par le manufacturier japonais à la fermeture à l’horizon 2021.

Les ministres Elisabeth Borne (Travail) et Agnès Pannier-Runacher (Industrie) se rendront lundi 21 à Béthune (Pas-de-Calais) pour une réunion avec élus et syndicats consacrée à l’usine, a annoncé jeudi l’entourage d’Agnès Pannier-Runacher. Cette rencontre aura lieu lundi après-midi, a-t-on précisé. Xavier Bertrand assistera à la réunion, a indiqué l’entourage du président du conseil régional des Hauts-de-France.

Bridgestone a annoncé mercredi qu’il voulait fermer son usine de Béthune, qui emploie 863 salariés. Après l’annonce choc de la fermeture de l’usine (863 salariés), tombée comme un couperet mercredi matin, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a assuré que le gouvernement allait se « battre »​ pour tenter de « développer une autre activité avec des pneus plus larges que ceux produits actuellement sur le site ».

#Bridgestone a pris une décision révoltante avec une méthode révoltante et qui aura des conséquences révoltantes. Nous allons suivre de très près ce dossier avec @AgnesRunacher et @xavierbertrand pour trouver une solution cohérente et acceptable. #LaMatinale pic.twitter.com/q7nEsEaQJG