La plage de Batz-sur-mer (Loire-Atlantique) en 2018 — S. Salom Gomis/ SIPA

Sixième département en termes de nuitées, la Loire-Atlantique a réussi à tirer son épingle du jeu.

Sorties en mer, randonnées à pied ou à vélo ont été très plébiscitées.

Un bilan « bien plus positif qu’espéré ». Après une saison estivale redoutée, les professionnels du tourisme de Loire-Atlantique respirent un peu. Ce mercredi, leurs représentants se sont réunis pour revenir sur cet été si particulier. Et le « bilan est relativement satisfaisant », annonce Bernard Lebeau, vice président tourisme au conseil départemental de Loire-Atlantique.

Selon une enquête réalisée mi août, les meubles ont été en partie sauvés, avec « un tiers des professionnels interrogés [qui] ont réalisé un chiffre d’affaires équivalent voire meilleur que celui de la saison 2019 ». L’une des principales raisons est que « la durée de séjour des touristes a été plus courte que les étés précédents », observe Loire-Atlantique développement, agence de promotion touristique du département, qui parle d’une saison « courte mais dense ».

Une clientèle locale et des activités « covid-compatibles »

Si la Loire-Atlantique a résisté, c’est que le département est traditionnellement peu visité par les clients étrangers (12 à 15 %). « Notre clientèle de proximité s’est encore développée avec plus de 30 % qui vient de la région, détaille Agnès Broquet, directrice du tourisme chez Loire-Atlantique développement. Les visiteurs des régions limitrophes comme la Bretagne ou la Nouvelle-Aquitaine ont aussi été encore plus fidèles que d’habitude (24 %). L’Ile-de-France représente environ 20 % ». Des chiffres qui confortent une stratégie bien antérieure à l’épidémie de coronavirus. « Ce tourisme de proximité, nous le prônons depuis 2015, poursuit Bernard Lebeau. Il est moins cher, plus facile, accessible à tous. Dommage qu’il en ait fallu arriver à ça pour qu’il explose. »

Dans le département, le sixième de France en terme de nuitées, les activités proposées sont aussi plutôt « covid-compatibles ». Sorties en mer, canoë le long du canal de Nantes à Brest, locations de pédalos, randonnées à l’intérieur des terres ont été très plébiscités. Les itinéraires vélo, comme la Vélodyssée ou la Loire à vélo, ont vu leur fréquentation bondir de 30 %.

« La mer en hiver »

Contraints par des jauges à respecter et un protocole sanitaire, les sites de visites ont eu du mal à tirer leur épingle du jeu. Et alors que le tourisme urbain a dévissé partout en France, Nantes ne devrait pas échapper à la règle même si les chiffres n’ont pas été encore communiqués, et que le Voyage à Nantes se poursuit jusqu’à la fin du mois de septembre.

Les inquiétudes demeurent au sujet de l’arrière-saison, alors que les mesures sanitaires relatives à l’accueil des groupes sont toujours en vigueur. En vue des prochaines vacances, et alors que l’incertitude plane encore sur la réouverture des lignes aériennes, Loire-Atlantique développement prépare une nouvelle opération, « La mer en hiver », « une alternative aux vacances au ski » dit-on.