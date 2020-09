Illustration d'une tirelire — FRANCK LODI/SIPA

C’est l’un des effets collatéraux de la crise sanitaire du Covid-19 : les ménages français ont pu mettre de l’argent de côté depuis mars. Plus que jamais même à en croire la dernière étude mensuelle de la Banque de France reprise ce vendredi par Le Parisien. L’épargne financière [hors placements non bancaires, c’est‑à‑dire la différence entre les dépôts y compris numéraire et les crédits] accumulée depuis mars 2020, atteint 85,6 milliards d’euros à fin juillet », indique la Banque de France. La somme grimpe même jusqu’à 107,5 milliards d’euros si on ajoute toutes les espèces détenues « en cash » par les Français.

« C’est le montant total de l’épargne accumulé sur leurs comptes à vue, leurs livrets et comptes rémunérés une fois déduits leurs crédits (NDLR : à la consommation et immobilier), c’est un chiffre historique à l’image de la crise que nous traversons », détaille Olivier Garnier, directeur général des statistiques, des études et de l’international à la Banque de France dans les colonnes du Parisien.​

Ces économies n’ont pas seulement été réalisées pendant les près de deux mois de confinement. Rien que sur le seul mois de juillet, les Français ont mis de côté 16 milliards d’euros, soit plus de 2,5 fois le montant moyen des dépôts collectés chaque mois depuis 2017 (6 milliards d’euros), souligne la note de la Banque de France. Olivier Garnier, toujours dans Le Parisien. « Compte tenu de la crise sanitaire, certains achats, comme les voyages, restent restreints et tant qu’on n’aura pas de vaccin, il faut s’attendre à ce que les Français continuent d’épargner par précaution après une période d’épargne forcée due au confinement », note-t-il.