Le rapprochement des deux géants français de l’eau et des déchets Veolia et Suez « fait sens » d’un point de vue industriel, a jugé jeudi le Premier ministre Jean Castex, tout en rappelant que l’Etat serait vigilant sur le maintien de l’emploi en France.

Parmi les conditions « essentielles » pour que l’Etat voie d’un bon œil cette opération, figure « la pérennité de l’emploi » et la « logique industrielle », a affirmé le chef du gouvernement lors d’une conférence de presse sur le plan de relance. « Il faut que ça fasse sens, sans pour autant, et nous y veillerons étroitement, que ça puisse créer des monopoles notamment dans le secteur de l’eau et de l’assainissement (…) et il me semble que l’opération en question fait sens », a argumenté Castex.

Suez juge cette proposition de rachat « particulièrement hostile »

Par ailleurs, « il faut que ce ne soit pas le prélude à une perte de souveraineté dans ces secteurs stratégiques et il vaut mieux des investisseurs français que des investisseurs qui témoigneraient (…) d’une perte de souveraineté », a-t-il ajouté. L’Etat, actionnaire de référence d’Engie, regarde ce dossier « de près », a encore indiqué le Premier ministre.

Antoine Frérot sur le projet de rachat de Suez par Veolia : "Je suis convaincu de son utilité (...) Il s'agit d'innover et d'accélérer notre innovation"#Europe1 pic.twitter.com/Fsai64Vzv2 — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) September 3, 2020

Veolia, leader mondial du traitement de l’eau et des déchets, souhaite racheter son concurrent historique Suez, en commençant par la reprise de l’essentiel des parts (29,9 %) détenues par Engie. La direction de Suez a jugé mercredi cette proposition de rachat « particulièrement hostile » et affirme se mobiliser « pour préserver l’intégrité de Suez ».