Le plan de relance doit atteindre 100 milliards d’euros. Mais quelles répercussions pourra-t-il avoir côté emplois ? Invité par nos confrères de RTL, le Premier ministre Jean Castex dit espérer la création de 160 000 emplois d’ici 2021.

« J’espère que le plan de relance en 2021 créera 160.000 emplois. C’est notre objectif », a-t-il déclaré sur RTL. « Relancer l’économie et lutter contre le chômage, c’est l’objectif prioritaire de ce plan », a-t-il aussi dit.

Des relocalisations en vue

Pour ce faire, le Premier ministre souhaite notamment relocaliser un certain nombre d’entreprises. Afin également de moins dépendre de l’étranger. « Nous avons sélectionné un certain nombre de secteurs où nous allons investir massivement pour que nous relocalisions ou localisions les activités actuelles ou futures », a souligné le Premier ministre au micro de RTL, évoquant les domaines de la santé ou encore les nouvelles technologies.

« On va donner de l’argent aux citoyens pour faire de l’isolation thermique. On va investir 6 milliards dans la santé. L’objectif est de donner du travail aux entreprises et donc aux Français », a poursuivi le Premier ministre.