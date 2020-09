Coronavirus : La direction d’ADP envisage de supprimer jusqu’à 700 postes, selon le syndicat Unsa (Archives) — ISA HARSIN/SIPA

La direction de Groupe ADP (Aéroports de Paris) envisage de supprimer jusqu’à 700 postes sous la forme de départs volontaires face au choc de la pandémie de coronavirus sur son activité, a indiqué mardi le syndicat Unsa Sapap ADP.

A l’occasion d’une réunion de négociations avec les syndicats dans la journée de ce mardi, la direction a présenté un projet d’accord de rupture conventionnelle collective contenant « des mesures de départs volontaires qui concerneraient jusqu’à 1.400 salariés, dont 700 qui ne seraient pas remplacés », affirme l’Unsa Sapap dans un communiqué.

Ces postes seraient « supprimés dans un premier temps, en attendant la reprise de l’activité », a précisé Laurent Garssine, secrétaire général du troisième syndicat d’ADP.

« Une violence inouïe »

La direction mène depuis l’été des discussions avec les syndicats en vue d’adapter le modèle économique et social de la maison mère ADP SA, qui emploie près de 6.300 personnes. Le gestionnaire des aéroports parisiens souhaite négocier un accord d’activité partielle de longue durée (APLD), un accord de performance collective (APC) et un dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC).

Selon l’Unsa Sapap, l’accord de performance collective, qui passe généralement par des baisses de salaire ou une augmentation du temps de travail, est « d’une violence inouïe » et vise 59,3 millions d’euros d’économies par an.

Le syndicat souhaite « plus de transparence et d’équité dans ces mesures et une analyse beaucoup plus fine afin de mener des négociations loyales » et prévient qu’il « ne laissera pas la direction profiter de l’opportunité de cette crise pour mettre à mal les acquis sociaux rudement obtenus au fil du temps ».

Contactée par l’AFP, la direction n’a pas souhaité faire de commentaire.

L’objectif d’ADP dans les négociations pour réduire la masse salariale du groupe vise à revenir dans le vert par des réductions de salaires et « très peu de suppressions d’emplois », avait assuré fin juillet le PDG du groupe Augustin de Romanet.