A l'entrée des visiteurs — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Le congrès Heavent meetings se tient à Cannes ce mardi et mercredi.

Il s’agit du premier salon d’envergure organisé en France avec les nouvelles règles sanitaires.

« Ça n’est pas vraiment pratique pour le business, soupire une exposante. En rendez-vous, normalement, on préfère voir les expressions du visage. C’est plus simple avec un client. » Mardi à Cannes, dans les allées du salon Heavent meetings, le premier congrès international de France à se tenir depuis le déconfinement, on a dû apprendre à composer… avec le masque.

Dans les allées du salon, mardi matin - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Evidemment obligatoire, la protection individuelle était l’une des conditions sine qua none pour la reprise du tourisme d’affaires dans la cité des festivals, lourdement impactée par les annulations d’événements en série.

Des affiches partout

Ce salon du redémarrage donc, consacré à l’événementiel, réunit 1.850 personnes jusqu’à ce mercredi soir au Palais des festivals, soit « à peu près la même fréquentation que l’an dernier », se réjouit Romuald Gadrat, le président-fondateur de l’événement.

Des panneaux rappelant les gestes barrières sont présentés dans le salon - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Et (presque) personne ne semblait rechigner à appliquer les mesures barrières, rappelées en long en large et en travers dans tous les supports de communication et des affiches. Des bornes proposent également du gel hydroalcoolique un peu partout dans le centre de congrès.

Cocktails interdits

« Il a fallu s’adapter. On ne peut plus faire de cocktails, de soirée dansante, de buffet. Mais les gens jouent le jeu. L’événementiel est un des secteurs les plus touchés par la crise et il y a une grosse motivation de faire repartir la machine », explique-t-il.

Du gel hydroalcoolique est même proposé par des hôtesses - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Et dans les allées du rendez-vous professionnel, pour ceux dont le masque aurait tendance à glisser, une voix rappelle régulièrement au micro que son port « sur la bouche et le nez est obligatoire. » « Nos équipes sont également mobilisées pour faire des petits rappels à l’ordre, précise Romuald Gadrat. Il y a aussi des gens derrière les caméras du palais qui peuvent intervenir si des groupes sans masque se forment à l’extérieur du bâtiment par exemple ».

Le centre de congrès vient d’ailleurs d’annoncer avoir obtenu le label « Covid-19 business ready ». Une certification comportant « une centaine de points de contrôle » et sur laquelle Cannes compte s’appuyait pour faire revenir les touristes d’affaires.