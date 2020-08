Une usine de production de batteries au Lithium en Chine, le 27 juillet 2020. — Xu Changliang / Costfoto/Sipa US

Déjà deuxième producteur mondial, le Chili veut encore plus peser sur le marché du Lithium. Pour cela, le pays a l’intention de doubler sa production de ce métal d’importance stratégique dans les cinq prochaines années, a annoncé mercredi le gouvernement.

Une production de 250.000 tonnes par an

Le Chili, qui assure actuellement 29 % de l’offre mondiale de lithium, veut parvenir dans ce délai à une offre annuelle de 250.000 tonnes d’équivalent carbonate de lithium (LCE), a indiqué Baldo Prokurica, ministre chilien des Mines. Il présentait un rapport intitulé « Perspectives du marché du lithium en 2030 » élaboré par la Commission chilienne du cuivre (Cochilco).

Le Chili espère ainsi que dans les prochaines années la valeur de ses exportations « sera semblable à celle de secteurs économiques hautement consolidés comme le secteur vitivinicole », dans lequel il est le quatrième exportateur mondial, a déclaré Baldo Prokurica.

Un marché très concentré

L’offre de Lithium est particulièrement concentrée. L’Australie est actuellement le plus grand producteur mondial avec 48 % de la production mondiale. Le métal est un élément essentiel pour l’industrie des voitures électriques et la fabrication de batteries rechargeables pour les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les tablettes.

Le Chili l’extrait sur le site de Salar de Atacama, dans le Nord, l’un des gisements de lithium les plus riches du monde, où il est exploité par la firme chilienne SQM (Sociedad Quimica y Minera) et par la compagnie américaine Albermarle.