Pôle emploi, illustration. — ROMAIN DOUCELIN/SIPA

Le chômage en France a diminué au mois de juillet, selon les chiffres de Pôle emploi publiés ce mercredi. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A en France (hors Mayotte), c’est-à-dire n’ayant aucun emploi, a diminué de 4,1 % par rapport au mois de juin. Comme en mai et en juin, cette baisse s’explique notamment par le fait que certains chômeurs ont repris une activité réduite ou partielle.

Le nombre de demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite au cours du mois (catégories B et C) continue en effet d’augmenter (+129.400). Au total, l’effectif des catégories A, B et C diminue (-44.900), pour la première fois depuis mars 2020, souligne la Dares, le service statistique du ministère du Travail.

Hausse du nombre de chômeurs en formation.

Le chômage reste très élevé, avec 4 millions de chômeurs en catégorie A, après les fortes hausses liées à la crise du coronavirus.

Le nombre de demandeurs sans emploi et non tenus de rechercher un emploi (catégorie D), en raison notamment d’une formation, d’une maladie ou d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), a augmenté fortement en juillet (+38.600, soit +13 %), sous l’effet d’une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi en formation.

Enfin, les chômeurs tenus de rechercher un emploi (catégorie E), leur nombre continue de reculer (-6.800, après -8.300 en juin).