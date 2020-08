Un magasin Apple à New York, le 16 juin 2020. — Mark Lennihan/AP/SIPA

Le groupe dirigé par Tim Cook ne cesse d’aligner les records sur les marchés financiers. Le géant de l’informatique Apple est devenu mercredi la première société américaine à valoir plus de 2.000 milliards de dollars en Bourse. Cette étape symbolique couronne le succès de ses produits électroniques innovants, du Mac à l’iPhone, en passant par les montres connectées. Le groupe était déjà devenu en août 2018 la première entreprise privée à franchir la barre des 1.000 milliards de dollars.

Aramco, première au-dessus de 2.000 milliards

Apple, qui a donc doublé sa capitalisation en tout juste deux ans, a depuis été suivi au-dessus des 1.000 milliards par Amazon, Microsoft et Alphabet, la maison mère de Google. Le géant pétrolier saoudien Aramco était pour sa part devenu en décembre 2019 la première compagnie au monde à dépasser la barre des 2.000 milliards de dollars. Mais son cours a depuis beaucoup baissé et la valeur d’Apple est passée devant fin juillet.

Encore plus que ses concurrents, la marque a vu ses résultats grimper à la faveur du confinement : entre avril et juin, le fabricant a réalisé près de 60 milliards de chiffre d’affaires et plus de 11 milliards de bénéfice net. Malgré un effondrement du marché mondial des smartphones au deuxième trimestre cette année, Apple est la seule marque du trio de tête (dans l’ordre Huawei, Samsung et Apple) qui a continué à croître, d’après le cabinet Canalys.

Bientôt l’iPhone 12

Surtout, Apple devrait continuer sur sa lancée. Les observateurs s’attendent à une demande importante à l’occasion de la sortie de la prochaine gamme du téléphone multifonctions, l’iPhone 12. Pour l’analyste Daniel Ives, de Wedbush Securites, plus d’un tiers des iPhone en circulation dans le monde pourraient actuellement être remplacés par des modèles plus récents. Apple est aussi selon lui l’un des groupes les mieux placés pour profiter des opportunités du déploiement de la 5G.

L’action de l’entreprise cofondée en 1976 par Steve Jobs et Steve Wozniak a bondi de près de 60 % depuis le début de l’année, et a plus que doublé depuis la chute des marchés financiers en mars. Cette ascension prouve aussi le poids immense des grands groupes technologiques sur la place new-yorkaise, qui ont tiré vers le haut les indices boursiers depuis le krach du printemps. En outre, Apple prévoit de diviser son action en quatre fin août, une opération destinée à rendre le titre plus accessible au grand public, en le rendant moins onéreux à l’unité.

Mais tout n’est pas parfait pour le groupe. Comme Alphabet (la maison mère de Google), Facebook et Amazon, Apple se retrouve aussi depuis quelques années dans le viseur des autorités, et notamment des gendarmes de la concurrence, qui se demandent si le groupe n’abuse pas d’une position dominante.