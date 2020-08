POKER Les précédents renouvellements avaient une durée de six ans. L’alliance entre Vivendi et Amber Capital contre lui a contraint de précipiter la décision

Arnaud Lagardère, à Paris le 10 mai 2019. — AFP

Arnaud Lagardère sauve une nouvelle fois sa tête. Le jeu de poker menteur autour du groupe Lagardère s’est poursuivi undi soir, débouchant sur le renouvellement anticipé du mandat du gérant de l’entreprise, moins d’une semaine après l’annonce d’une alliance entre Vivendi et le fonds Amber Capital pour tenter de l’affaiblir.

Vivendi et Amber Capital en embuscade

Le nouveau mandat court sur une période de quatre ans à compter du 17 août 2020. Ce n’est cependant pas complètement une victoire : jusqu’à présent, les renouvellements précédents se faisaient sur une période de six ans.

Mais Arnaud Lagardère peut être satisfait car il a eu très chaud. L’alliance entre Vivendi et Amber Capital visait à demander quatre sièges au conseil d’administration et la convocation d’une assemblée générale à la rentrée. Le but était clairement d’évincer le dirigeant avant son renouvellement de mandat, initialement prévu au premier trimestre 2021.

L’entreprise justifie son choix d’anticiper le renouvelement du mandat par la nécessité de « stabiliser la gouvernance du groupe dans une période inédite ». Lagardère a vu ses résultats semestriels fortement dégradés à cause de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, plongeant dans le rouge sur la première moitié de l’année, notamment du fait d’un effondrement de son activité Travel Retail, qui concerne la distribution dans les lieux de transport.

Arnaud Lagardère encadré

Parallèlement au renouvellement du mandat de son gérant, le groupe met en place un « conseil de gérance » composé des cinq membres du conseil exécutif ainsi que des deux dirigeants de Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail. La direction a également présenté une « feuille de route stratégique » afin de faire face à la crise.

Mais en coulisse, Arnaud Lagardère ne doit son salut qu’au soutien de Bernard Arnault face aux prétentions de Vivendi et Amber Capital, qui détiennent respectivement 23,5 % et 20 % du capital de Lagardère. Le milliardaire à la tête du groupe de luxe LVMH avait annoncé fin mai venir éponger une partie des dettes d’Arnaud Lagardère contre 25 % des parts de la holding personnelle de l’héritier. Cette arrivée surprise avait remis en cause l’espoir de plusieurs actionnaires de voir les choses évoluer rapidement au sein de la gouvernance. Bernard Arnault est aujourd’hui incontournable pour toute décision stratégique touchant aux activités de Lagardère SCA, notamment des cessions d’actifs.

Si Arnaud Lagardère vient de marquer un point, d’autres manches se profilent. Amber Capital n’a cessé de répéter sa volonté d’œuvrer pour la transformation en société anonyme de Lagardère, actuellement sous statut de commandite par action. Ce statut atypique permet au patron et héritier de l’entreprise de conserver le contrôle avec seulement quelque 7 % du capital. En contrepartie, il est responsable indéfiniment des dettes de l’entreprise sur ses biens propres. Affaire à suivre…