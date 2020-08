VOUS TEMOIGNEZ L'Unef et la Fage, les deux principaux syndicats étudiants, ont publié leur rapport annuel sur le coût de la vie étudiante. Spoiler : elle augmente encore

Le logement représente en moyenne 69% des dépenses d'un étudiant. — A.Gelebart

S’il est de coutume de dire que le savoir est le salaire de l’étudiant, il ne permet pas de payer les factures. D’autant que celles-ci ne cessent de gonfler. Dans son rapport annuel, le syndicat Unef estime que le coût de la vie étudiante va augmenter de 3,69 % pour la rentrée à venir. Un constat également effectué par la Fage.

Comme chaque année, le logement est le principal poste de dépense et absorbe en moyenne 69 % du budget des étudiants, pour un montant moyen de 535 euros. A cela, il faut ajouter le transport, l’alimentation, les services médicaux, etc. Après la polémique sur la baisse de 5 euros par mois des allocations logements en 2018, le gouvernement a rebondi, en juillet dernier, en proposant le repas à 1 euro pour les étudiants boursiers sur critères sociaux. Le rapport de l’Unef montre également les disparités entre les étudiants métropolitains et ultramarins .

Omniprésent désormais, le coronavirus est également venu mettre son grain de sel dans la vie étudiante puisque les masques sont désormais obligatoires dans les universités, ce qui crée un coût supplémentaire de 230 euros en moyenne par étudiant. De plus, nombre d’étudiants se sont retrouvés privés de job d’été ou de contrats pour l’année en raison de la crise engendrée par le Covid-19. Des rentrées d’argent indispensables pour une grande partie des étudiants.

Vous êtes étudiante ou étudiant et constatez une hausse de vos frais à la rentrée ? Vous voyez des factures gonfler ? Vous ne pouvez plus toutes les payer ? Vous êtes contraints de travailler pour subsister ? A cause du coronavirus, vous n’avez pu travailler cet été ? Vous ne trouvez pas de contrat de travail pour cette année scolaire ? Témoignez en remplissant le formulaire ci-dessous.