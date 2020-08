Une boutique Camaïeu à Lille. — M.Libert / 20 Minutes

Le tribunal de commerce de Lille a annoncé ce lundi matin, l’offre choisie pour reprendre une partie des magasins de l'enseigne de prêt-à-porter féminin Camaïeu, en redressement judiciaire. C’est celle de la Financière immobilière bordelaise qui a été retenue. Cette dernière a annoncé l’intention de reprendre 2.659 salariés, sur les 3.100 salariés du groupe.

La Financière immobilière bordelaise (FIB), est un fonds d’investissement spécialisé dans l’immobilier commercial de l’homme d’affaires Michel Ohayon, qui a notamment acquis 22 franchises Galeries Lafayette en régions en 2018.

Une deuxième offre était portée par l'actuel PDG de l'entreprise

« Le tribunal regrette amèrement la faiblesse des prix de reprise, particulièrement celle de FIB, qui a été qualifiée d'indécente lors des débats. Néanmoins, l'intérêt de l'entreprise reste sa pérennité, qui apparaît meilleure dans le projet FIB », peut-on lire dans le jugement rendu lundi.

Parmi les sept offres de reprise, celle-ci avait la préférence du comité social et économique (CSE) et de l'intersyndicale CFDT-CGT-FO. Elle propose notament de reprendre 511 magasins et sur les 634 de l'entreprise.

Une deuxième offre était portée par l'actuel PDG de l'entreprise, Joannes Soënen, et trois fonds déjà actionnaires (GoldenTree, CVC et Farallon), soutenus par le syndicat maison majoritaire (38%) Unis pour agir ensemble (UPAE).

Les autres salariés seront licenciés pour motif économique dans le cadre d'un PSE

« C'est une victoire d'une entreprise, c'est aussi une victoire du droit », a réagi auprès de l'AFP l'avocat de la Financière immobilière bordelaise Olivier Pardo, qui souhaite que Camaïeu « redevienne l'immense entreprise qu'elle a été ». Les autres salariés seront licenciés pour motif économique dans le cadre d'un PSE.

Homme d'affaires qui a fait fortune dans l'immobilier, Michel Ohayon est notamment derrière le renouveau du Grand Hôtel de Bordeaux. Sa holding gère aujourd'hui deux milliards d'euros d'actifs à travers le monde.

Camaïeu « lourdement impactée par la crise sanitaire »

Fondée en 1984, Camaïeu a été placée en redressement judiciaire le 26 mai, « lourdement impactée par la crise sanitaire et faute d’un prêt garanti par l'Etat qui lui aurait permis de surmonter » cette situation, selon une source proche de la direction.

Début mars, « l’entreprise avait commencé à mettre en œuvre son plan de transformation et un accord de financement était sur le point d’être conclu avec les actionnaires et les banques ».

Mais « la crise sanitaire a obligé le groupe à fermer brutalement plus de 800 magasins dans le monde », entraînant un « manque à gagner de 162 millions d'euros », précisait cette source.