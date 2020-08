L'avenir de l'enseigne d'ameublements Alinea s'annonce bien sombre. — ALLILI MOURAD/SIPA

Une seule proposition de poursuite de l’activité de l’enseigne d’ameublement Alinéa, en redressement judiciaire, a été déposée par les actuels actionnaires. Mais elle prévoit une réduction de moitié de son effectif de quelque 2.000 salariés, a-t-on appris auprès des syndicats et de l’entreprise. L’offre des actuels actionnaires de l’entreprise dirigée par Alexis Mulliez, dont la famille détient le groupe Auchan, est la « plus sérieuse » : elle « garderait neuf des 26 magasins » en France mais se « séparerait » de 1.000 personnes, a déploré Eddy Chhlang, représentant du syndicat CGT.

« Il s’agit de la seule offre de maintien de l’enseigne. Sans elle, ce serait la liquidation judiciaire », a fait valoir de son côté la direction de la communication de la marque dont le siège social est à Aubagne, près de Marseille. Des magasins du sud de la France et quelques uns dans d’autres régions seraient conservés, selon Eddy Chhlang. Les enseignes d’objets à bas prix en tout genre Gifi et la Foir’Fouille ainsi que le distributeur Lidl, font également partie des sociétés ayant déposé des offres de reprise de quelques magasins mais sans y maintenir l’activité d’Alinéa, selon les syndicats.

Des reclassemets possibles

En cessation de paiements, la société placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille le 13 mai, avait déclaré un passif de 12 millions d’euros exigibles, avec un chiffre d’affaires de 257 millions d’euros pour 62 millions d’euros de perte nette. La direction avait expliqué ces mauvais résultats par le mouvement des « gilets jaunes », puis par les grèves liées à la réforme des retraites et enfin par la crise sanitaire liée au Covid-19 qui avait « stoppé net les efforts engagés ». Fondée en 1989 à Avignon, Alinéa, propriété d’Auchan Holding jusqu’en 2017, a été rachetée par Alexis Mulliez et compte un effectif de 1.974 salariés, dont 1.895 en CDI.

Les négociations sont encore en cours, « plusieurs centaines d’offres de reclassement dans des enseignes de l’association familiale Mulliez et auprès des repreneurs » des magasins cédés sont proposés, a indiqué à l’AFP la communication d’Alinéa. La CGT évoque des reclassements internes, dans la Holding Auchan, mais aussi externes (Décathlon et Leroy Merlin) : « Aujourd’hui, il y a 650 postes à pourvoir en France dans le groupe, mais des postes très éloignés de notre cœur de métier, très peu de conseillers de vente et de logisticiens », a souligné Eddy Chhlang.

« Les administrateurs ont dit qu’une centaine de postes pourraient être sauvés grâce à un reclassement », a rapporté ce dernier, déplorant le « manque de communication » de la direction. Une audience au tribunal de commerce de Marseille est prévue le 30 août.