Les marchés sont une solution pour trouver des fruits et légumes moins chers — SYSPEO

Selon l’association Familles rurales, le prix des fruits et légumes conventionnels a augmenté de 17 % entre juin 2019 et juin 2020.

Manger cinq fruits et légumes par jour pourrait coûter entre 12 et 21 % des revenus d’une famille de quatre personnes au SMIC mensuel.

20 Minutes a demandé à ses lecteurs comment ils font face à une telle perte de pouvoir d’achat.

« Mangez cinq fruits et légumes par jour​ », depuis plusieurs années, ce slogan est ancré dans les esprits de tous les Français. Pourtant, beaucoup ne parviennent pas à respecter cette consigne. Par goût, peut-être. Par manque de moyens, sûrement. Et la situation pourrait ne pas s’améliorer au regard de l’enquête publiée par Familles rurales, le 28 juillet dernier. Selon l’association, le prix des fruits et légumes a augmenté de 17 % pour les produits conventionnels depuis juin 2019. Cette hausse touche également les produits bios qui augmentent de 6 %. 20 Minutes a demandé à ses lecteurs comment ils faisaient face à cette perte de pouvoir d’achat.

Moins consommer

« Cela peut paraître hallucinant parce que nous sommes en pleine saison, mais je suis obligée de me limiter », raconte Martine. Comme elle, nombreux sont ceux qui ont confié devoir restreindre leur consommation de fruits et légumes. Certains, comme Monique sont obligés de se limiter « au strict minimum à cause de petits revenus ». D’autres comme Ingrid, préfèrent réserver ce « plaisir pour les enfants, de temps en temps ». Plusieurs lecteurs se disent démunis face à cette flambée des prix de produits frais, et avouent ne plus pouvoir en consommer tous les jours. Raymond se limite également et raconte s’être lancé « dans la chasse aux promotions entre les magasins. Je passe du temps à chercher et à comparer ». Tamara, qui ne peut se passer de fruits et légumes, explique avoir renoncé aux produits bios et chercher dans les rayons vrac des grandes surfaces.

Une autre possibilité s’offre pour les consommateurs qui souhaitent continuer à manger « vert » tous les jours, comme l’explique Dominique : « Face aux prix scandaleux dans les supermarchés, je me suis résolue à ne plus en acheter ailleurs que chez les discounters qui gardent des prix corrects. » Dans leurs témoignages, une partie des internautes choisit chercher une « qualité moindre » plutôt que de se passer de fruits et légumes.

Nicole ne s’y est pas résolue et préfère sacrifier d’autres postes de dépenses : « Je privilégie les légumes aux viandes et au poisson. C’est meilleur pour la santé et certains contiennent plus de protéines. »

Le surgelé et la conserve comme première solution

La solution qui revient le plus souvent chez nos lecteurs pour compenser la hausse du prix des fruits et légumes est bien connue de tous : le surgelé. Loin d’être une réelle concession, beaucoup affirment apprécier ce mode de conservation. « Les légumes surgelés sont de bonne qualité maintenant. Ils sont même souvent meilleurs que ceux qu’on trouve frais en supermarché », assure Andrée. Adrianne, de son côté, abonde et ajoute qu’en plus de la qualité, elle apprécie de moins regarder son portefeuille à l’achat : « Les prix ne bougent quasiment pas, il n’y a pas de mauvaises surprises. » Hatiyce, qui n’a pas tiré une croix sur les produits frais et veut suivre le rythme des saisons, concède toutefois se tourner vers le surgelé en fonction de ses moyens. Autre solution pour elle, la conserve. Comme Camille, qui s’y est résolue et ne regrette pas les pêches, brugnons, prunes « qui n’ont aucun goût, pas plus que les tomates insipides que l’on trouve au frais ».

Roxanne a choisi une solution intermédiaire. Si elle continue d’acheter des produits frais, elle a sa propre technique pour les payer moins cher : « J’achète en gros. Ça coûte moins cher. Ensuite, je les nettoie, je les coupe et je les mets au congélateur. Ça me permet d’en avoir pour un moment. » Elle confie même un petit secret antigaspillage pour ne rien perdre : « Quand j’épluche mes fruits et légumes, je garde les peaux pour les nettoyer et ensuite les passer au four. Ça fait d’excellentes chips ! »

Du côté des marchés

Pour acheter en gros, un des meilleurs moyens est d’aller au marché. Danielle regrette les prix qu’on peut y trouver : « Certains producteurs abusent et s’alignent sur les prix des supermarchés. » Sophia est plus optimiste et conseille : « Il suffit de s’organiser et d’être parfois un peu patient. Tous ne sont pas aux mêmes tarifs et il est possible de se fournir sans se saigner. » Outre la qualité des produits que l’on trouve, les producteurs y sont à même de négocier leurs tarifs. Surtout pour les clients réguliers et ceux qui achètent en quantité. Même quand on en achète peu, il est possible d’obtenir des tarifs plus abordables comme l’explique Quentin : « Je vais à la fin des marchés pour trouver des fruits et légumes au rabais. Il faut parfois négocier. Mais, en tant qu’étudiant, je ne peux pas me permettre les prix normaux. »

Direct au producteur

Pour Marion, une des principales raisons de ces prix chers est que l’on ne se fit plus aux saisons : « On s’est habitué à des trucs qui viennent du bout du monde. Forcément, avec la crise, ils coûtent un bras. » Sa solution ? Consommer local. La meilleure source ? Les producteurs près de chez elle. L’idée est la même pour Nathalie, assistante maternelle qui doit faire à manger tous les midis pour sept personnes, ou pour Cynthia, qui vont à la cueillette : « Près de Vannes, il y a un producteur où l’on se rend. Le client ramasse lui-même les produits et ensuite il passe à la caisse. Sans les charges de personnel, les prix au kilo sont bien inférieurs à ce qu’on trouve ailleurs. »

Si elle ne fait pas la cueillette elle-même, Anne, végétarienne, profite aussi de la vente en direct des maraîchers près de chez elle : « Du coup, je me permets d’acheter des bons fruits et légumes bios. »

Et l’accès direct aux producteurs ne se limite pas à ceux qui vivent à la campagne. Marco explique passer par « La Ruche qui dit oui » une coopérative de producteurs qui permet de commander les produits en ligne : « Et une fois par semaine, ils se rendent dans un endroit de Paris, il suffit de venir retirer sa commande et on a tout le frais nécessaire. » Cette solution, Riyad ne devait pas la connaître. Avec sa compagne, il a lui-même pris les choses en main : « Nous avons sondé nos proches et quelques voisins et nous avons démarché quelques producteurs qui, sous certaines quantités de commandes, nous livrent une fois par semaine. » Une manière de profiter des producteurs locaux, même lorsqu’on vit en ville.

Et des producteurs locaux, il pourrait y en avoir de plus en plus. Le confinement​ semble avoir donné du temps et des idées à beaucoup de Français disposant d’un peu d’espace vert, comme Chantal : « Mon potager s’est bien développé et je commence à avoir de tout. » Au point que certains arrivent à partager et échanger. Christelle, qui ne peut se contenter des légumes de son jardin, a trouvé des réseaux sur lesquels elle peut acheter les surplus d’autres particuliers. Des voisins, peut-être comme Solenn, dont le terrain est fertile en figues, qu’elle peut désormais échanger contre les œufs de son voisin.