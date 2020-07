Les prix en grande surface seraient supérieurs dans les lieux touristiques — G.Varela

L’heure du départ en vacances a sonné, on charge la voiture. Valises, affaires de plage, jouets des enfants et… des pâtes, du lait et des céréales. Aujourd’hui encore, beaucoup de vacanciers emportent des denrées alimentaires sur leur lieu de vacances. Peur de ne rien trouver sur place ? Peu probable, quelle que soit la destination, il est toujours possible de trouver un supermarché à quelques encablures des sites touristiques.

Si certains préfèrent emporter avec eux le nécessaire, c’est que les supermarchés des lieux les plus prisés par les vacanciers ont la réputation d’être plus chers que leurs homologues du reste de la France. Cette impression est parfois relayée sur les réseaux sociaux. Déjà, en 2012, l’association de consommateurs, UFC-Que choisir pointait des tarifs supérieurs dans les supermarchés du littoral. Mais qu’en est-il aujourd’hui ?

Vous pensez que les supermarchés sont plus chers sur les lieux de vacances ? Vous avez pu constater vous-même que le panier moyen coûte plus cher dans ces zones ? Vous emmenez le nécessaire avec vous pour éviter d’avoir à faire les courses ? Ou, au contraire, vous pensez que ce n’est qu’une légende ? Vous ne pensez pas que la différence de prix vaille la peine de s’encombrer en voyage ? Racontez-nous