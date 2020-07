La ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher, ici début juillet à Paris. — C. Saidi / SIPA

Il n’est « pas question de laisser Lannion mourir à petit feu », a déclaré ce lundi la ministre déléguée à l’Industrie Agnès Pannier-Runacher alors que Nokia prévoit d'y supprimer 400 emplois. « Je conteste ce plan social de Nokia », a également affirmé sur CNews la ministre qui est attendue sur le site de Lannion ( Côtes d'Armor) ce lundi après-midi.

« Je n’arrive pas avec des promesses qui ne seront pas tenues », a nuancé la ministre, qui a ajouté avoir « une volonté farouche de remettre en cause ce plan social que je ne m’explique pas ». « Je ne comprends pas comment Nokia peut faire un plan social aujourd’hui alors qu’ils sont positionnés dans les équipements télécoms et la 5G et sur la cybersécurité qui sont des marchés d’avenir, et que Lannion réunit des forces de R&D dans ces deux domaines », a détaillé la ministre.

« Des gens qui n’ont pas vision pour l’entreprise »

Nokia prévoit 1.233 suppressions d'emplois en France, parmi lesquelles plus de la moitié des 772 postes du site de Lannion, ce qui, selon les syndicats, mènera inexorablement à sa fermeture. « Nokia aujourd’hui n’a pas de patron, nous devons avoir un interlocuteur qui a un propos stratégique, non pas des gens qui n’ont pas de vision pour l’entreprise, pas de vision pour l’empreinte industrielle de Nokia en France », a accusé Agnès Pannier-Runacher.

#Nokia : il n’est pas question de laisser mourrir le site de #Lannion à petit feu. Je ne comprends pas comment Nokia peut mettre en œuvre un plan social aujourd’hui alors qu’ils sont positionnés sur des marchés d’avenir comme la #5G et la #Cybersécurité.pic.twitter.com/f1KMRVJBPB — Agnès Pannier-Runacher (@AgnesRunacher) July 27, 2020

« La France doit être un des pays essentiels dans la stratégie de Nokia. Si ce n’est pas le cas, nous devrons en tirer les conséquences », a averti la ministre déléguée à l’Industrie qui a rappelé que le gouvernement soutenait « de manière massive tous les programmes de développement en matière de télécoms ».