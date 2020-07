Une agence Pôle emploi le 10 juillet 2020. — DICOM / Louise MERESSE/SIPA

Les terribles conséquences sur la croissance française de la crise sanitaire liée au coronavirus continuent de se voir un peu plus chaque jour. Les déclarations d’embauche de plus d’un mois, hors intérim, enregistrent au deuxième trimestre 2020 une baisse historique de 40,1 %, a indiqué ce mercredi l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).

Les CDI reculent de 43,7 %

Tous les types de contrat sont touchés. Ces mauvais chiffres concernent en effet les CDD (-36,6 %) et, de façon encore plus prononcée, les CDI (- 43,7 %). Au total sur un an, les déclarations d’embauche de plus d’un mois affichent un net repli de 43,5 %, « sous l’effet de la baisse des embauches en CDI (- 45,7 %) et de celles en CDD de plus d’un mois (- 41,3 %) », précise l’Acoss. Le mois d’avril, plombé par le confinement, est celui qui enregistre le plus fort recul (-72,2 % sur un an). La baisse du mois de mai atteint 49,5 % tandis que celle de juin s’établit à 9,0 %.

Dans le détail, la baisse du deuxième trimestre 2020 concerne à la fois les entreprises de moins de 20 salariés et les structures de plus grande taille. « Les déclarations d’embauche de plus d’un mois diminuent de 36,1 % dans les TPE et de 42,8 % dans les entreprises de 20 salariés ou plus », selon les chiffres de l’Agence. Celle-ci précise que sur la période, le nombre de déclarations d’embauche de plus d’un mois se contracte dans l’ensemble des secteurs : – 42,1 % dans le tertiaire, -37,2 % dans l’industrie et enfin -27,1 % dans le BTP. Sur un an, les baisses s’établissent respectivement à 45,2 %, 40,8 % et 29,3 %.