Ceux qui la payent encore devront peut-être continuer plus longtemps. Oui, la taxe d’habitation « sera bien supprimée », a confirmé mercredi Bruno Le Maire. Mais un report de cette mesure est bien envisagé.

« Je veux qu’il n’y ait aucune ambiguïté, la promesse du président de la République a été tenue pour les 80 % [des ménages] et elle sera tenue puisque la suppression de la taxe d’habitation a été votée et la taxe d’habitation sera bien supprimée », a assuré le ministre de l’Economie et des Finances lors d’une interview au journal de 20 heures sur France 2.

« Parce qu’effectivement ça coûte cher »

Le patron de Bercy a reconnu que des questionnements existaient au sein du gouvernement entre la possibilité « de prendre un peu plus de temps » pour finaliser la suppression de la taxe d’habitation, « parce qu’effectivement ça coûte cher », ou celle de la supprimer « d’ici 2023 comme c’était prévu » pour les 20 % de ménages français qui continuent de la payer.

Le chef de l’Etat Emmanuel Macron avait évoqué la veille une « option possible » de « décaler un peu, pour les plus fortunés (…), la suppression de la taxe d’habitation ».

Restant évasif, Bruno Le Maire a mentionné un possible report de cette taxe pour « une partie de ces 20 %, ceux qui paient les taxes les plus élevées et ceux qui ont le plus les moyens dans notre pays ». Il n’a cependant pas préciser de calendrier.