IMPOTS Le gouvernement avait décidé de la suppression cet impôt qui devait initialement s’étaler jusqu’en 2023 pour les 20 % les plus aisés

Emmanuel Macron est interviewé en ce 14 juillet par Léa Salamé et Gilles Bouleau. — Stefano RELLANDINI / AFP

Trouver de l’argent pour relancer une économie en berne. Lors de son allocution télévisée, lundi, Emmanuel Macron a annoncé un plan de relance « massif » de 100 milliards d’euros. Il sera financé par des aides européennes et par l’endettement. Mais sans augmentation d’impôt, a assuré le chef de l’Etat qui a écarté un rétablissement « absurde » de l’ISF qui « ne règlerait rien ». Il envisage néanmoins de « décaler un peu, pour les plus fortunés » la suppression de la taxe d'habitation, « ce qui peut être quelque chose de légitime en période de crise ».

Le gouvernement avait décidé de supprimer cet impôt en plusieurs étapes : 80 % des foyers concernés en seront totalement exemptés cette année et la suppression doit en principe s’étaler jusqu’en 2023 pour les 20 % les plus aisés. « L’esprit de justice, sans envoyer un signal désastreux, pourrait être de dire : ceux qui payent la taxe d’habitation pour lesquels elle n’avait pas encore baissé, on pourrait prendre quelques années », a déclaré le président de la République, vantant une logique de « bon sens ».