Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au logement a annoncé qu'entre 4 et 5 milliards seraient fléchés vers le bâtiment. — Alfonso Jimenez//SIPA

Entre 4 et 5 milliards d’euros seront affectés au secteur du bâtiment dans le cadre du futur plan de relance, a annoncé dimanche Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du logement.

« Pas de contradiction entre l’écologie et l’économie »

« On sera autour de 4 à 5 milliards rien que pour le bâtiment et la rénovation », a indiqué Emmanuelle Wargon au micro d’Europe1/Les Echos/Cnews, soulignant que des discussions sur ces enveloppes étaient en cours « avec Bercy ». Elle a rappelé que le secteur représentait « 10 % du produit intérieur brut français ».

« Il n’y a pas de contradiction entre l’écologie et l’économie », a souligné Emmanuell Wargon, précisant que beaucoup d’investissements seraient consacrés aux bâtiments publics tels que « des universités, des écoles, des hôpitaux » mais aussi « du soutien aux ménages », dont les modalités restent à définir.

« Quand on rénove massivement les bâtiments publics (…), quand on aide les particuliers à faire des travaux chez eux, on soutient un secteur économique et on avance vers une économie plus verte », a-t-elle ajouté.

Le président Emmanuel Macron a annoncé fin juin que 15 milliards d’euros supplémentaires sur deux ans seraient injectés pour la conversion écologique dans le plan de relance qu'il doit présenter le 14 juillet. Le plan de relance post-Covid doit être ciblé sur la transformation écologique et la préservation des emplois, a demandé jeudi le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans son rapport annuel.