Kanye West à Los Angeles le 13 janvier 2020. — Mark J. Terrill/AP/SIPA

Au regard de la réaction des marchés financiers l’accord semble être un choix judicieux. L’enseigne américaine de prêt-à-porter Gap a conclu un partenariat avec la marque Yeezy du rappeur et producteur Kanye West et va lancer une ligne dédiée en 2021. Après avoir gagné jusqu’à 42 %, le titre a conclu la séance de vendredi à la Bourse de New York sur une progression de 18,8 %, à 12,07 dollars. L’artiste de 43 ans a immédiatement salué cette performance sur Tweeter.

Incertitude sur la durée de l’accord

Selon le New York Times, l’accord porte sur dix ans. Gap a toutefois refusé de communiquer la durée de ce partenariat tout en affirmant que cette information était fausse. La seule chose certaine est que la collaboration dépasse le cadre d’une collection unique, comme en ont proposé de très nombreuses enseignes ces dernières années avec des créateurs célèbres. Outre une ligne pour hommes, femmes et enfants, « à des prix accessibles », Kanye West définira des visuels propres en magasins et sur le site du groupe.

Surtout, c’est un coup marketing majeur pour Gap, qui peine depuis plusieurs années à rester pertinent dans le paysage du prêt-à-porter, en pleine mutation. Début 2019, le groupe avait annoncé la fermeture d’environ 230 magasins après avoir enregistré une baisse de 5 % de son chiffre d’affaires en 2018. Le groupe a un peu redressé la tête en 2019, mais le chiffre d’affaires de la seule marque Gap a lui affiché un repli, de 10 %.

La crise du coronavirus a frappé de plein fouet la maison créée en 1969 à San Francisco et divisé ses ventes par deux. Le groupe a ainsi clôturé la période sur une perte nette de près de 932 millions de dollars. En s’alliant à Kanye West, Gap s’offre pour rebondir l’une des marques les plus en vue du moment, très prisée des jeunes.

De précédentes collaborations avec Nike et Adidas

Rappeur et producteur à succès, ce créateur atypique a entamé des collaborations dans la mode au milieu des années 2000, et lancé sa première ligne de baskets Yeezy avec Nike en 2007. Il a ensuite rompu avec l’équipementier américain en 2013, estimant insuffisante sa part des revenus. Puis, la collaboration entre Adidas et Kanye West, entamée en 2014, a permis de développer la marque Yeezy, dont les ventes ont explosé, pour atteindre environ 1,5 milliard de dollars en 2019.

Plus inspirateur que réellement couturier, Kanye West s’est attaché les services de la créatrice londonienne d’origine nigériane Mowalola Ogunlesi. A 25 ans, elle est nommée directrice du design de YZY GAP. Sa mode assez radicale qui révèle beaucoup du corps, déjà aperçue à la fashion week de Londres, est a priori en assez net décalage avec le côté confortable et passe-partout de l’univers Gap.