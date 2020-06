Nokia France, victime de la crise économique, veut supprimer des emplois — Antti Aimo-Koivisto/AP/SIPA

Sur Internet, c’est devenu une légende urbaine. Le vétuste mais iconique Nokia 3310, celui du jeu snake et téléphone phare de l’année 2000, serait invincible, loin devant la fragilité des smartphones actuels. La compagnie, elle, ne possède pas une telle résistance face aux chocs. L’équipementier télécoms finlandais Nokia a en effet annoncé ce lundi dans un communiqué la suppression en France de 1.233 emplois de sa filiale Alcatel-Lucent, soit un tiers des effectifs de cette entreprise dans l’Hexagone.

Le groupe prévoit de supprimer 402 postes à Lannion (Côtes-d’Armor) et 831 à Nozay (Essonne), ont précisé Bernard Trémulot (CFDT) et Frédéric Aussedat (CFE-CGC), à l’issue d’un comité social et économique (CSE) central. « C’est une catastrophe », a dénoncé Bernard Trémulot. « Ce sera le quatrième plan de licenciements collectifs depuis que Nokia a racheté Alcatel-Lucent début 2016 », a relevé dans un communiqué l’intersyndicale CFDT, CFE-CGC, CGT et CFTC d’Alcatel-Lucent.

Un plan mondial de réduction avant même le coronavirus

Le groupe prévoit un plan de départs volontaires et « des solutions de reclassement », précise-t-il dans son communiqué. Les emplois supprimés vont concerner des postes de recherche et développement (R&D), ainsi que des fonctions support, selon la direction et les syndicats.

Ces suppressions de postes​ s’inscrivent « dans le cadre d’un plan mondial de réduction des coûts » lancé fin 2018, indique Nokia, qui veut « intensifier ses efforts pour améliorer sa compétitivité et garantir sa performance à long terme », « dans un contexte de marché où la pression sur les coûts demeure très importante ».

« L’objectif est d’accroitre l’efficacité opérationnelle, d’améliorer la productivité et de gagner en agilité en matière de R & D, afin de renforcer la position concurrentielle et garantir la performance à long terme du groupe », souligne Nokia. Trois autres filiales françaises de Nokia, Radio Frequency Systems (RFS), Nokia Bell Labs France (NBLF) et Alcatel Submarine Networks (ASN), « demeurent en dehors du périmètre de ce projet », ajoute la direction.