Il ne passait pas inaperçu compte tenu de son gabarit. Il était, du reste, l’un des seuls avions de ligne à traverser le ciel nantais. Un imposant Airbus A350-1000 appartenant à la compagnie Air Caraïbes a multiplié les allers-retours entre Nantes-Atlantique et Shangaï (Chine) ces dernières semaines. Pas de passagers à bord mais une marchandise précieuse : des masques (chirurgicaux ou KNG5) en grande quantité. Pas moins de 3,5 millions sur chaque vol, chargés en soute et en cabine !

Entamé à la mi-mai, cet étonnant « pont aérien », mené par six pilotes volontaires, vient tout juste de s’achever. Quinze rotations ont été effectuées pour un total de 50 millions de masques acheminés. « On était la seule compagnie aérienne française non régulière à avoir obtenu l’autorisation de voler depuis la Chine. Il a fallu convaincre les autorités. C’était un véritable défi », se félicite Mathieu Munos, directeur d’Air Caraïbes, qui n’avait jamais effectué une telle opération.

Derrière cette performance se cache la société Prolaser, une société vendéenne que rien ne prédestinait à cette histoire puisqu’elle est spécialisée dans… le recyclage de cartouches d’encre. « On importe beaucoup de produits en Chine et nous étions donc sensibilisés au coronavirus avant qu’il arrive en France, raconte Jean-Marc Aubineau, PDG de Prolaser. Nos équipes sur place nous ont conseillé d’être prudents et de commander, grâce à son réseau, des masques pour nos 180 salariés. A ce moment-là on s’est rendu compte que les masques manquaient partout en France, que l’Etat et les collectivités n’en trouvaient pas. On a donc proposé nos services, par l’intermédiaire de Bruno Retailleau [sénateur LR]. »

Voilà comment Prolaser est devenue en quelques jours l’un des dix fournisseurs agréés par l’Etat français. Et s’est retrouvée à gérer une commande totale d’environ 200 millions de masques, destinés aux hôpitaux, aux Ehpad et aux collectivités. « On avait neuf chances sur dix de se casser la figure, considère Jean-Marc Aubineau. On a dû surmonter des problèmes d’autorisation, des problèmes de disponibilité puisque les usines de masques étaient prises d’assaut, des problèmes de fret puisque tous les avions-cargo étaient réservés… »

La collaboration avec Air Caraïbes est née à cette occasion. « Le 1er avril, quand l’aéroport d’Orly a été fermé, nos avions se sont retrouvés cloués au sol sans activité. On s’est intéressé aux opérations qui pouvaient être utiles. Nos actionnaires [le groupe Dubreuil, basé en Vendée] se sont alors rapprochés de Prolaser », explique Mathieu Munos, le directeur de la compagnie. « C’est aussi le résultat d’une alliance vendéenne », sourit Jean-Marc Aubineau.

Outre la « grande fierté » d’avoir « pu aider » à un moment de crise, les deux sociétés ont aussi perçu de nouvelles recettes financières avec cette activité imprévue. « Les marges sur ces produits sont extrêmement faibles », relativise le PDG de Prolaser. « C’était une demande très ponctuelle, analyse le patron d’Air Caraïbes. Y aura-t-il dans les années à venir à nouveau un besoin de ce type ? Je n’en sais rien mais, si c’est le cas, on sera là pour y répondre. »

Du côté de Prolaser, la mission n’est pas totalement terminée puisqu’il reste un nombre important de masques dans l’entrepôt de La Boissière-des-Landes, près de La Roche-sur-Yon. Une « business unit » santé va même être créée afin de pouvoir répondre aux sollicitations futures. « On a désormais une expérience à faire valoir, justifie Jean-Marc Aubineau. C’est une diversification forcément bienvenue pour le maintien d’emplois. » Une dizaine de personnes y travaillent depuis fin mars.