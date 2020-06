Une salariée en télétravail. — Pixabay

Réouverture des restaurants dès ce lundi, accueil élargi des élèves dans les écoles à partir du 22 juin : le « monde d’avant » reprend doucement ses droits. Notamment dans les entreprises. Si les protocoles sanitaires « continuent à être mis en place », comme l’a souligné le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire, les règles pourraient bientôt changer, sachant que le télétravail, « souhaitable », n’est pas non plus « la panacée », a-t-il souligné.

Le ministère du Travail a annoncé lundi son intention de proposer dans les « prochains jours » une « adaptation » du protocole sanitaire, qui pourrait faciliter le retour au travail sur site.

Et vous, où en êtes-vous ? Vous attendez-vous à devoir revenir au bureau en cas d’un allégement des protocoles sanitaires ? Si oui, comment le vivez-vous ? Ou au contraire, votre entreprise a-t-elle l’intention de maintenir le télétravail malgré le déconfinement ? Si oui, pourquoi ?​