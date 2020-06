Des joueurs de beach-volley sur une plage de Marseille — CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Touriste, reviens ! A l’aube de l’été, la ville de Marseille cherche à sauver sa saison touristique, déjà fortement impactée par le confinement, entre annulation des congrès, fermeture des frontières et arrêt du croisiérisme. Une véritable inquiétude quand on sait que le tourisme pèse 16 % du PIB dans l'économie de la cité phocéenne.

« L’année 2019 avait été une de nos meilleures années, explique Maxime Tissot, président de l’Office du tourisme. On avait accueilli cinq millions de touristes, dont 70 % de Français, ce qui a généré 1,3 milliard d’euros. Les mois de janvier et février 2020 ont été des mois très bon, mais on a connu une chute à partir du mois de mars. Or, on sait que sur les cinq millions de touristes qu’on accueillit ici, trois viennent entre mai et octobre. Et on ne pense pas qu’on les aura d’ici la fin de l’été. On estime perdre 500 millions d’euros dans l’histoire. »

Une charte sanitaire pour rassurer les touristes

Pour rassurer les touristes, la ville de Marseille a notamment décidé de lancer une charte sanitaire, « Marseille Safe Welcome », à destination des professionnels du tourisme. Les adhérents s’engagent à respecter un protocole interne en conformité avec les recommandations gouvernementales, et notamment l’application des règles de distanciation sociale. Mais l’adhésion de cette charte, gratuite, reste optionnelle.

En plus de cette charte, la ville de Marseille mise une fois de plus sur une importante campagne de communication pour tenter de faire revenir les touristes de l’Hexagone, dont les réservations tardent à se concrétiser. Avec notamment, comme cible, les Français de la capitale. « Je me félicite que Paris nous offre sa vitrine, les façades du BHV dans le Marais, pour mettre à l’honneur Marseille et sa Métropole durant l’été, et ainsi toucher la clientèle parisienne », lance Jean-Claude Gaudin. En effet, depuis le 3 juin jusqu’au 16 août, des panneaux de communication sont installés. A croire que, quand il s’agit d’économie, il n’y a plus de rivalité entre les Marseillais et les Parisiens…