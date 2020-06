Les restaurateurs demandent à alléger la règle de distanciation physique en terrasse — Thierry Le Fouille

Fortement frappés par le confinement et la crise du coronavirus, les restaurateurs ne sont pas au bout de leur peine. Si les restaurants sont de nouveau ouverts depuis le 2 juin en zones vertes, ils ont dû mettre en place un protocole sanitaire. Et une distanciation physique appliquée limite le nombre de couverts disponibles.

En zone orange, les restaurateurs sont autorisés à recevoir leur clientèle uniquement en terrasse, au moins jusqu’au 22 juin.

« Une bonne nouvelle »

Ces règlements entraînent un manque à gagner que le gouvernement a voulu compenser par un décret, publié au Journal officiel ce jeudi, qui permet l’utilisation des tickets-restaurant le week-end et les jours fériés pour un montant journalier de 38 euros. Les salariés, qui disposent d’environ 1,5 milliard d’euros via ces titres de paiement inutilisés pendant le confinement, sont donc incités à soutenir les restaurateurs en ayant la possibilité de les dépenser sept jours sur sept.

« C’est une très bonne nouvelle, cela donne l’accès à la restauration de plaisir », estime Hubert Jan, président de la branche restauration à l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih). Les restaurateurs qui « ne fonctionnent qu’à 50 % au maximum » demandaient ce décret depuis la fin du confinement.

Assouplir les protocoles sanitaires

« On est ravi de la situation. Maintenant, il faut que les restaurants [en zone orange] soient ouverts », réagit quant à lui Marcel Benezet, président de la branche cafés-bars-brasseries du Groupement national des indépendants de l’hôtellerie et de la restauration (GNI-CHR).

Dans un premier temps, il demande que le protocole sanitaire soit assoupli sur les terrasses : « Leur capacité ne permet pas de faire assez de couverts pour vivre, même avec les extensions autorisées par la ville. » Au point que certaines brasseries ont décidé de refermer après quelques jours. Le restaurateur propose dans le même temps de garder les gestes barrières, les masques pour le personnel et pour les clients qui se déplacent, et le gel hydroalcoolique, mais de supprimer la distanciation entre les tables : « J’ai discuté avec le professeur Eric Caumes [chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière] qui m’a confirmé qu’il n’y a pas de risques en terrasse. »

Les restaurants en Ile-de-France attendent de rouvrir leur intérieur

Dimanche soir, la profession sera sans doute devant la télé pour suivre l’allocution du président de la République. Car pour Marcel Benezet, le temps est venu de réouvrir les restaurants en zone orange sans attendre la date du 22 juin : « Les restaurateurs sont prêts et ça devient vital pour eux. Ce qu’on vit est une catastrophe pour le secteur. » Le mauvais temps qui a accompagné le déconfinement a notamment découragé nombre de clients : « Même en zone verte, l’addition du mauvais temps et du peu de couverts a pénalisé les brasseries. »

Hubert Jan (Umih) abonde et croise les doigts pour que les bistrots, cafés, et brasseries franciliens puissent ouvrir leurs portes au plus vite : « On n’a pas d’autres solutions pour s’en sortir. »