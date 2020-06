Bruno Le Maire sur le stand d'Airbus au salon du Bourget, le 18 juin 2019. — Romuald Meigneux / Sipa

L’épidémie de Covid-19 a porté un très rude coup à l’aéronautique et, par conséquent, à l’économie de Toulouse, capitale française et européenne du secteur, au point d’alimenter ces dernières semaines une comparaison entre la Ville rose et Detroit, aux Etats-Unis, frappée par la déliquescence de l’industrie automobile depuis les années 1970. Pourtant, selon Bruno Le Maire, interrogé ce mercredi sur France Bleu Occitanie, ce rapprochement « ne tient pas la route deux secondes ».

« Cela n’a absolument rien à voir, a assuré le ministre de l’Economie. L’industrie à Detroit était menacée pour des raisons conjoncturelles, structurelles auxquelles il était difficile de remédier. Toulouse, c’est un centre d’excellence de l’aéronautique. Et l’aéronautique a encore de belles années devant elle. »

Un plan pour éviter « un drame social »

Pour l’heure, Airbus et ses sous-traitants sont dans le dur, d’où le plan de soutien annoncé mardi par le même ministre pour éviter « un drame social ». Bruno Le Maire juge que « 100.000 emplois [auraient été] menacés dans les semaines qui viennent » sans ce plan, dont l’objectif est « d’éviter les départs forcés ».