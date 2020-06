Les jetons offerts par la mairie aux habitants de Capestang — Ville de Capestang

Depuis lundi, les habitants de Capestang peuvent régler leurs achats auprès des commerçants et des artisans du coin avec de petits jetons en plastique.

Cette drôle de monnaie a été imaginée par la mairie, pour soutenir l’économie locale.

Dotée d’une enveloppe de 80.000 euros, cette opération a été rendue possible grâce aux économies que la commune a réalisées, en raison de l’épidémie de Covid-19.

Jusqu’à vendredi, les habitants de ce village de l’ouest de l’Hérault peuvent ainsi se présenter à la salle polyvalente, où la mairie distribue, à chaque foyer, sur présentation d’une facture d’eau ou d’électricité, cinq jetons d’une valeur de 10 euros chacun. Si les commerçants capestanais (hormis les supermarchés) sont conquis par le dispositif, les habitants peuvent régler leurs achats avec cette monnaie d’un nouveau genre, jusqu’au 31 décembre prochain. Les entreprises seront ensuite remboursées par la commune.

« Nous aidons les habitants à aider les entreprises »

« Nous n’avons pas, nous, communes, la possibilité de verser des aides directes aux entreprises, nous nous sommes donc dit que nous allions passer par les habitants, confie à 20 Minutes Pierre Polard (LFI), le maire de Capestang, qui a été réélu en mars. A travers ce dispositif, nous aidons les habitants à aider les entreprises. »

Au total, l’opération, baptisée Sel (Solidarité économie locale) a été dotée de 80.000 euros. Une enveloppe que la commune a puisée dans les fonds que le confinement lui a permis d’économiser. « Nous avons annulé les festivités de l’été, le 14 juillet, la fête du village, cela correspond à une économie d’environ 30.000 euros, explique l’élu. Chaque mercredi de l’été, nous faisions un spectacle son et lumière, qui a aussi été annulé. Et certains services durant le confinement n’ont pas fonctionné. Nous avons moins chauffé les bâtiments, cela a aussi engendré des dépenses en moins. »

« Pour relancer le commerce dans le village, c’est très bien »

Du côté des commerçants que nous avons interrogés, le dispositif, fait, sans surprise, l’unanimité. « Pour relancer le commerce dans le village, c’est très bien », confie Laurence, qui tient un commerce de prêt-à-porter, le Grenier de Mila. « Pour l’économie locale, il n’y a pas mieux. C’est une action formidable, se réjouit Christophe Baudemont, maraîcher à la Ferme Rongo, qui distribue des paniers de produits de saison chaque vendredi dans la commune. Tout le monde est gagnant, les petits commerçants, les producteurs, les habitants qui bénéficient des jetons, et même la mairie, qui redynamise sa ville. » « Les bars, les restaurants, en ont besoin. Ça peut vraiment contribuer à relancer le commerce dans le centre-ville », espère Serge, taxi à Capestang.

Les habitants semblent, eux aussi, conquis. Sur le Facebook de la commune, les remerciements affluent. Une habitante se demande même si, une fois ces jetons écoulés, le Sel pourrait devenir monnaie courante, à Capestang. Pierre Polard n’écarte pas l’idée de remettre en place une telle opération, si elle s’avère concluante.

Le dispositif présente tout de même un inconvénient : et si un petit malin tentait de reproduire ces jetons en plastique pour faire ses courses à l’œil ? « Dans l’urgence, c’était la solution la plus simple, reprend le maire. Des chèques-cadeau, cela demandait un peu plus de temps. Il peut toujours, comme dans tout dispositif, y avoir des fraudeurs. Nous espérons que les gens se montreront solidaires en cette période particulière. »