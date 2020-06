RECESSION Ces fonds regroupent à la fois des mesures budgétaires et des mesures de soutien à la trésorerie des entreprises, par exemple via des garanties de prêts

Le ministère des Finances à Paris, le 8 avril 2020. — BERTRAND GUAY / AFP

Le gouvernement prévoit de mobiliser 40 milliards d’euros pour soutenir les secteurs en difficulté. Pour mobiliser ces fonds, il présentera un troisième projet de budget rectificatif en Conseil des ministres la semaine prochaine, a annoncé ce jeudi le ministère de l’Economie et des Finances.

Ce nouveau projet de loi de finances rectificatif (PLFR) est rendu nécessaire par une aggravation de la récession, avec une chute du Produit intérieur brut (PIB) de 11 %, un déficit qui va se creuser à 11,4 % du PIB et une dette publique qui va gonfler à 120,9 %, a détaillé le ministère lors d’un point presse téléphonique.

Mesures budgétaires et garanties de prêts

Après le plan d’urgence de plus de 110 milliards d’euros déjà débloqué depuis le début de la crise, le gouvernement a décidé cette fois de soutenir plusieurs secteurs particulièrement touchés par le confinement, comme l’automobile, le tourisme ou l’aéronautique. Ces 40 milliards d’euros regroupent à la fois des mesures budgétaires et des mesures de soutien à la trésorerie des entreprises, par exemple via des garanties de prêts.

S’il a déjà mobilisé 18 milliards pour le tourisme et 8 milliards pour l’automobile, le ministre de l’Economie doit dévoiler vendredi un plan pour le secteur de la technologie, avant celui pour l’aéronautique la semaine prochaine ainsi que des mesures sur le petit commerce. « L’important pour nous c’est la croissance, le retour de la croissance et ne pas perdre du capital humain ni du capital physique, par des faillites ou des licenciements », défend-on à Bercy pour justifier ces chiffres impressionnants sur la crise que traverse l’économie française après huit semaines de confinement.

Une baisse de la demande mondiale

Au total, ce projet de budget comptera 13 milliards d’euros de crédits budgétaires et 12 milliards d’euros de garanties publiques supplémentaires. Malgré la reprise qui se manifeste depuis le déconfinement le 11 mai, le gouvernement anticipe notamment un recul de 10 % de la consommation, de 19 % de l’investissement et la constitution par les ménages d’une épargne de précaution d’environ 100 milliards d’euros.

Les difficultés du secteur du tourisme vont à elles seules peser « quasiment 1 point » sur le PIB cette année, selon Bercy. Sur le plan du commerce extérieur, le gouvernement prévoit une baisse de 12 % de la demande mondiale adressée à la France. Face à cette baisse de l’activité, les recettes issues des prélèvements obligatoires (cotisations, TVA, impôt sur les sociétés, etc.) sont encore revues à la baisse de 27 milliards d’euros par rapport au précédent budget rectifié adopté en avril.