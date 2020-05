Elon Musk en Floride le 19 janvier 2020. — John Raoux/AP/SIPA

Le fantasque patron de Tesla, Elon Musk, est désormais libre de réclamer une première paie immédiate de près de 775 millions de dollars. Ce chiffre astronomique est le fruit d’un programme de rémunération sur-mesure indexé sur les performances financières du constructeur de véhicules électriques.

Une rémunération conditionnée aux résultats boursiers

Dans un document adressé jeudi à l’autorité des marchés financiers américains, la SEC, le groupe californien indique que son cofondateur peut désormais mettre la main sur la première tranche d’un paquet de stock-options faisant partie d’un programme de rémunération annoncé en 2018. Les actionnaires de Tesla avaient à l’époque octroyé au dirigeant, sur une période de dix ans, 20,3 millions d’actions Tesla, équivalant à 56 milliards de dollars.

Elon Musk ne peut toutefois recevoir ces actions que par tranche de 1 %, soit 1,69 million d’actions, à chaque fois que Tesla franchit un seuil en Bourse et atteint un certain niveau de chiffre d’affaires et de bénéfice. Douze seuils de capitalisation boursière à franchir ont été déterminés, dont le plus élevé est 650 milliards de dollars à atteindre d’ici 2028. « Une des étapes importantes portant sur des revenus (annuels) de 20 milliards de dollars et une capitalisation boursière de 100 milliards (sur une période donnée) a été atteinte et authentifiée par le conseil d’administration », a détaillé jeudi Tesla.

Elon Musk peut donc demander à bénéficier d’environ 1,69 million d’actions Tesla qu’il achètera au prix de 350,02 dollars l’unité. S’il les revend ensuite, il empochera une plus-value de 774,84 millions de dollars au cours de clôture de l’action Tesla jeudi : 805,81 dollars à Wall Street. Toutefois, cette rémunération spéciale est contestée en justice par un actionnaire accusant le conseil d’administration d’avoir manqué à ses obligations.

En dehors de ces stock-options, Elon Musk ne touche pas de salaire mais il possède déjà 18,5 % du capital de Tesla, une participation évaluée à plus de 24 milliards de dollars, d’après le cabinet FactSet.